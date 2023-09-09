Сб, 9.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Пропавший в Таллинне 78-летний мужчина нашелся

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh

Полиция обратилась за помощью в поисках 78-летнего Александра, которого в последний раз видели в пятницу в районе Горхолла.

Александр вышел из дома вчера, 8 сентября, около 13.00 и не вернулся домой.

В субботу туром пресс-служба полиции сообщила, что Александр сам вернулся домой. С ним все в порядке.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх