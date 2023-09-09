Пропавший в Таллинне 78-летний мужчина нашелся

Rus.Postimees.ee112Пропавший в Таллинне 78-летний мужчина нашелсяrus.postimees.ee9 сентября 2023, 09:21FacebookComments Полиция. Фото: Dmitri KotjuhПолиция обратилась за помощью в поисках 78-летнего Александра, которого в последний раз видели в пятницу в районе Горхолла.Александр вышел из дома вчера, 8 сентября, около 13.00 и не вернулся домой.В субботу туром пресс-служба полиции сообщила, что Александр сам вернулся домой. С ним все в порядке.FacebookComments Ключевые слова полициягорхолл Pекомендуем