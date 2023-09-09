Не проходит и недели, чтобы очередная финская строительная компания не обанкротилась. По прогнозам, до 30 000 человек могут остаться без работы в этом секторе, и тысячи эстонцев, работающих в строительной отрасли у наших северных соседей, окажутся в непростой ситуации.
Для подписчиков
Быстро растущая безработица в Финляндии вынуждает тысячи эстонских строителей возвращаться на родину
Тимо Викстрём, глава Союза строительной промышленности Финляндии, предупредил о стремительном росте безработицы в строительном секторе и предсказал: «Следующей весной в этой стране не будет никакого строительства». В 2021 году в Финляндии было начато строительство 48 000 квартир, но в этом году от этого объема осталась лишь треть.