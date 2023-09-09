Быстро растущая безработица в Финляндии вынуждает тысячи эстонских строителей возвращаться на родину

Тимо Викстрём, глава Союза строительной промышленности Финляндии, предупредил о стремительном росте безработицы в строительном секторе и предсказал: «Следующей весной в этой стране не будет никакого строительства». В 2021 году в Финляндии было начато строительство 48 000 квартир, но в этом году от этого объема осталась лишь треть.

По мнению Викстрёма, ситуация в отрасли крайне плачевна. Всего в производстве строительных материалов, на стройках и в других видах деятельности, связанных со строительством, в Финляндии занято 200 000 человек. «В ближайшие два года от 20 до 30 000 строительных рабочих останутся без работы», - прогнозирует он в газете Helsingin Sanomat.