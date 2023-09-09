С начала пенсионной реформы из второй ступени выплачено почти 1,5 млрд евро

В сентябре более 8000 человек заберут свои накопления из второй пенсионной ступени, средняя сумма выплаты составит 9304 евро. С начала пенсионной реформы из второй ступени было выплачено почти 1,5 млрд евро, пишет Rus.ERR.
«В только начавшемся периоде из второй пенсионной ступени вышли 8290 жителей Эстонии, из пенсионных фондов вместе с подоходным налогом им будет выплачено 77,1 млн евро», – сообщила в интервью ERR член правления Пенсионного центра Кристи Сиса.
Средняя сумма выплат вместе с подоходным налогом составляет 9304 евро и 7457 евро без учета подоходного налога.