Диетологи советуют: борьба с лишними килограммами не должна изнурять человека

Для некоторых людей поддержание нормального веса тела требует больших усилий и связано с постоянной борьбой с желанием есть и применением диет. Нездоровые привычки, такие как позднее употребление пищи, неоправданное исключение из рациона определенных групп продуктов, пропуск приемов пищи также могут препятствовать снижению веса. Портал NDTV указывает на вредные привязанности, которые не способствуют похудению.

1. Пропуск завтрака

Завтрак дает человеку энергию на весь день и освежает организм после ночного голодания. Убедитесь, что ваш завтрак содержит белки, углеводы и полезные жиры.

2. Нездоровая пища

Если вы хотите похудеть, разумно исключить из рациона фри-картофель, гамбургеры, пиццу и другие продукты с высоким содержанием калорий и жиров. Употребление слишком большого количества жирной пищи замедляет пищеварение и не способствует естественной потере веса.

3. Сладкие напитки

Необходимо пить достаточно жидкости, чтобы избегать обезвоживания. Но следует избегать подслащенных напитков и напитков с пищевыми добавками. Они обеспечивают дополнительные калории, но не несут никакой питательной ценности.

4. Голод

Хотя может показаться хорошей идеей в какой-то момент отказаться от еды и, таким образом, употребить меньше калорий в день, на самом деле голодание замедляет обмен веществ и оказывается препятствием на пути к снижению веса. Вместо этого сосредоточьтесь на здоровых и питательных блюдах и помните о размерах порций.

5. Пищевые добавки

Не стоит верить в то, что добавки или лекарства помогут вам похудеть. Хотя они могут обеспечить краткосрочный эффект, они также могут и нанести вред вашему здоровью. Вместо этого выберите здоровую пищу.

6. Тяжелые тренировки