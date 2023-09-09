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Политические реалии не позволяют однопартийцам нападать на Каллас

Мейнхард Пулк
, журналист
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После пятничного заседания Кая Каллас сообщила журналистам новость, которая стала неожиданностью и для некоторых ее однопартийцев: она планирует осенью переизбираться на пост лидера Партии реформ.
После пятничного заседания Кая Каллас сообщила журналистам новость, которая стала неожиданностью и для некоторых ее однопартийцев: она планирует осенью переизбираться на пост лидера Партии реформ. Фото: Madis Veltman

Среднестатистический политик из Партии реформ не испытывает большого восторга от нахождения Каи Каллас (Партия реформ) на посту премьер-министра, но, в то же время, ни один потенциальный соперник не делает решительных шагов, чтобы сместить ее. Таков итог пятничного заседания правления и фракции белок.

В конце последней рабочей недели Каллас собрала своих однопартийцев, чтобы дать им исчерпывающие ответы в связи скандалом вокруг грузоперевозок в Россию. Ожидания оказались напрасными, поскольку, как выяснилось неделю спустя, вопросов у белок по-прежнему больше, чем времени на их обсуждение.

Вчерашнее совместное заседание руководства Партии реформ и парламентской фракции должно было стать подготовительной дискуссией к непростому сезону работы Рийгикогу. Но, как отметил один из участников встречи, практически все время было потрачено на скандал, связанный с Каллас. Вопросы государственного бюджета и новой сессии парламента были затронуты лишь поверхностно.

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