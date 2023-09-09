Политические реалии не позволяют однопартийцам нападать на Каллас

В конце последней рабочей недели Каллас собрала своих однопартийцев, чтобы дать им исчерпывающие ответы в связи скандалом вокруг грузоперевозок в Россию. Ожидания оказались напрасными, поскольку, как выяснилось неделю спустя, вопросов у белок по-прежнему больше, чем времени на их обсуждение.

Вчерашнее совместное заседание руководства Партии реформ и парламентской фракции должно было стать подготовительной дискуссией к непростому сезону работы Рийгикогу. Но, как отметил один из участников встречи, практически все время было потрачено на скандал, связанный с Каллас. Вопросы государственного бюджета и новой сессии парламента были затронуты лишь поверхностно.