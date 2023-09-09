Галерея ⟩ Не Дорном единым: турецкий GØK2 на Station Narva

Второй день Station Narva завершился в ночном клубе RoRo. Именно там выступил турецкий панк-хоп и пост-панк исполнитель GØK2. Зажигательное шоу, которое устроил GØK2, пришлось по вкусу гостям фестиваля - танцевали даже сидя, поддерживали музыканта аплодисментами и улюлюканьем, а в конце попросили выйти на бис.

Сам Гоктюг - именно так зовут исполнителя родом из Стамбула - оказался в восторге от того, как его приняла публика. «Изначально я был взволнован, вообще не знал, чего ожидать, вдруг не придет достаточно людей. Но я точно не ожидал, что будет настолько круто! Мне говорили, что Нарва - сумасшедшее место. Это действительно так, в лучшем из смыслов», - поделился своими впечатлениями музыкант. Говорит, когда его выступление на Station Narva утвердили, был вне себя от счастья.

У турецкого исполнителя и публики действительно произошел отличный обмен энергией - драйвовая музыка и харизматичный Гоктюг пришлись по душе всем. «Я смотрел в зал и видел, как много людей улыбалось. Это очень позитивно. Очень эмоционально», - Гоктюг с трудом переводит дыхание, сидя на полу бэкстейджа. Кто-то из музыкантов приносит ему воды, и Гоктюг искренне благодарит. Музыкант выложился искренне и на полную, а публика ответила ему взаимностью.