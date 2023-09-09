Галерея ⟩ Не Дорном единым: турецкий GØK2 на Station Narva

В этом году Station Narva радует шикарным лайн-апом. Одним из хедлайнеров фестиваля стал украинский исполнитель Иван Дорн, послушать которого собралось огромное количество нарвитян. Но были и не менее крутые альтернативы - к примеру, яркий исполнитель из Турции GØK2.
Второй день Station Narva завершился в ночном клубе RoRo. Именно там выступил турецкий панк-хоп и пост-панк исполнитель GØK2. Зажигательное шоу, которое устроил GØK2, пришлось по вкусу гостям фестиваля - танцевали даже сидя, поддерживали музыканта аплодисментами и улюлюканьем, а в конце попросили выйти на бис.
Сам Гоктюг - именно так зовут исполнителя родом из Стамбула - оказался в восторге от того, как его приняла публика. «Изначально я был взволнован, вообще не знал, чего ожидать, вдруг не придет достаточно людей. Но я точно не ожидал, что будет настолько круто! Мне говорили, что Нарва - сумасшедшее место. Это действительно так, в лучшем из смыслов», - поделился своими впечатлениями музыкант. Говорит, когда его выступление на Station Narva утвердили, был вне себя от счастья.
У турецкого исполнителя и публики действительно произошел отличный обмен энергией - драйвовая музыка и харизматичный Гоктюг пришлись по душе всем. «Я смотрел в зал и видел, как много людей улыбалось. Это очень позитивно. Очень эмоционально», - Гоктюг с трудом переводит дыхание, сидя на полу бэкстейджа. Кто-то из музыкантов приносит ему воды, и Гоктюг искренне благодарит. Музыкант выложился искренне и на полную, а публика ответила ему взаимностью.
«Мне говорили, что люди тут очень ценят музыку», - говорит Гоктюг. Сам исполнитель в Нарве впервые, хотя в Эстонии живет уже семь лет и часто дает концерты в Тарту и Таллинне. В Нарву Гоктюг с удовольствием вернется еще раз.
«У меня пока не было времени посмотреть город, но то, что я успел увидеть, отличается от всего, что я видел раньше. И это очень красиво», - делится впечатлениями он.
Из исполнителей, которые повлияли на его творчество, GØK2 перечисляет Prodigy, FatBoy Slim, Eminem. «Я был фанатом треш-металла. Но на сцене я не хочу подражать, я хочу быть собой», - объясняет он. В своих текстах исполнитель говорит про свой опыт, про опыт своих друзей. В Эстонии он понял, как важно быть самим собой, и теперь эта мысль находит отражение в его новых работах.
Гоктюг уверен, что музыка является ответом на все вопросы. «Сейчас тяжелое время, но я думаю, что мы все должны жить дальше, не сосредотачиваясь исключительно на политической стороне жизни или негативе. Жизнь продолжается», - говорит Гоктюг.
Продолжается и Narva Station. В субботу публику порадуют уже другие исполнители, поэтому впереди гостей фестиваля ждет еще много интересного.