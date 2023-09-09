Цахкна о тайной переписке генсека ООН и Кремля: только Россия несет ответственность за войну

«Что касается письма генсека ООН, то очень важно подчеркнуть, что только Россия несет ответственность за войну против Украины. Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, нанося ущерб гражданскому населению и жилым домам, а также незаконно проводит местные выборы на оккупированных украинских территориях. Эстония решительно и единогласно поддерживает призыв президента Зеленского усилить санкции против России», - заявил Цахкна.

По словам главы МИДа, позиция Эстонии предельно ясна: «Если пойти на уступки агрессору, агрессия не прекратится, а расширится».

Маргус Цахкна подчеркнул: «Во время недели открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на высоком уровне в середине сентября одной из главных целей Эстонии является удержание внимания к агрессивной войне России против Украины и призыв к более сильной поддержке Украины. На этой неделе можно поднять важные для Эстонии вопросы на высоком уровне».

We should not forget that Russia and Russia alone is to blame for the war against #Ukraine.



In the light of recent attacks against Ukraine, #Estonia fully supports President @ZelenskyyUa’s call to further strengthen punitive measures against Russia. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) September 8, 2023

Гутерриш предложил России состоящий из четырех пунктов план возвращения в «зерновую сделку». По данным немецкого издания Bild, он отправил письмо в Кремль 28 августа.