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Цахкна о тайной переписке генсека ООН и Кремля: только Россия несет ответственность за войну

Брита-Мария Алас
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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Фото: Konstantin Sednev

Немецкие СМИ раскрыли факт секретной переписки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Москвой, цель которой - вернуть Россию в «зерновую сделку». Как утверждает министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200»), эта тема может быть поднята в ходе первой недели работы Генеральной Ассамблеи ООН в середине сентября.

«Что касается письма генсека ООН, то очень важно подчеркнуть, что только Россия несет ответственность за войну против Украины. Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую инфраструктуру, нанося ущерб гражданскому населению и жилым домам, а также незаконно проводит местные выборы на оккупированных украинских территориях. Эстония решительно и единогласно поддерживает призыв президента Зеленского усилить санкции против России», - заявил Цахкна.

По словам главы МИДа, позиция Эстонии предельно ясна: «Если пойти на уступки агрессору, агрессия не прекратится, а расширится».

Маргус Цахкна подчеркнул: «Во время недели открытия 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на высоком уровне в середине сентября одной из главных целей Эстонии является удержание внимания к агрессивной войне России против Украины и призыв к более сильной поддержке Украины. На этой неделе можно поднять важные для Эстонии вопросы на высоком уровне».

Гутерриш предложил России состоящий из четырех пунктов план возвращения в «зерновую сделку». По данным немецкого издания Bild, он отправил письмо в Кремль 28 августа.

Содержащийся в письме план представляет из себя ответ на ранее выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным требования.

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