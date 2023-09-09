ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина ответственно применяет кассетные боеприпасы, это делает возможными поставки ATACMS

Под Бахмутом российская армия продолжает контратаки, но делает это без успеха. Вчера прошел слух, что украинские силы освободили три небольших города к югу от Бахмута. На данный момент украинские силы все же не взяли под свой контроль эти населенные пункты, и, похоже, торопиться с этим не стоит. Более крупных подразделений в этих населенных пунктах у России больше нет. Если Украина продолжит улучшать свои позиции южнее Бахмута, российские подразделения в ближайшие дни просто покинут эти населенные пункты.

В окрестностях Донецка говорят о небольших улучшениях позиций как украинских, так и российских сил, но никаких подтверждений этому не наблюдается. Позиционные бои по-прежнему идут.

На южном фронте российская армия пытается организовать контрудары при поддержке переброшенных в этот район воздушно-десантных войск. Особенно энергичны атаки в направлении Токмака и Мелитополя, цель которых - отбить Работино. Российские источники неоднократно заявляли, что российские силы отбили позиции в этом селе, однако подтверждений этому пока нет. Прогресс Украины в этом направлении замедлился, но украинские силы продолжают активное наступление по другим коридорам на южном фронте. Можно предположить, что у России не хватит на долгое время ресурсов для организации крупных контрударов, так что россиянам придется перебрасывать в этот регион крупные резервы с других направлений.

Вероятность поставок дальнобойных ракет растет

Уже почти год в американских СМИ постоянно обсуждается, передадут ли США ракеты ATACMS Украине или нет. Пока США этого не сделали, потому что лично президент США не счел это необходимым. Поставка этих ракет большой дальности дала бы Украине больше возможностей, особенно на южном фронте; стало бы реальным держать всю российскую логистическую цепочку под очень оперативным и эффективным огнем. Главный страх США заключается в том, что Украина может нанести удар по территории России этими ракетами. Вчера в украинских соцсетях очень быстро распространилась новость медиакорпорации ABC о том, что США склоняются к положительному решению о передаче этих ракет Украине.