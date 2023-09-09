Украинская сторона ответственно выполняет условия, на которых ей поставляются кассетные боеприпасы. Завоеванное доверие может привести к тому, что Киев получит и ракеты самой большой дальности, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украина ответственно применяет кассетные боеприпасы, это делает возможными поставки ATACMS
Украинская сторона в своих стратегических коммуникациях продолжает использовать тему Евгения Пригожина, намеренно вызывая вокруг нее путаницу.
С одной стороны, украинская военная разведка в течение нескольких дней распространяла информацию о том, что гибель Евгения Пригожина не подтверждена никакими доказательствами.
С другой стороны, президент Украины вчера с уверенностью заявил о том, что Пригожин был убит по личному приказу президента России. Российские лидеры держат ситуацию с ЧВК «Вагнер» под жестким контролем. В Беларуси происходит централизация лагерей наемников. Судя по всему, решено полностью ликвидировать части ЧВК «Вагнер», и это будет осуществлено без крупных эксцессов в ближайшие месяцы.
Москва ждет оружейной помощи от Пхеньяна
Через несколько дней должен состояться визит северокорейского лидера в Россию. Разумеется, никаких официальных заявлений по этому поводу нет. Предположения в американских СМИ, основанные на источниках в американской разведке, касаются того, что Пхеньян готов передать Москве крупнокалиберные боеприпасы. Взамен северокорейцы хотят технологической помощи России в развитии северокорейской программы создания ядерного оружия, что выглядит вполне логично.
Ранее я уже писал, что логистические возможности для перемещения большого количества оружия между двумя странами весьма ограничены. Поэтому украинские военные эксперты не верят, что эти боеприпасы дойдут до фронта в Украине в очень больших и по-настоящему решающих количествах. Если логистический канал будет создаваться в течение длительного периода времени, объемы, конечно, могут в последующие годы увеличиться. Китай следит за ходом этого процесса, и его результаты, безусловно, повлияют на решения Пекина относительно поставок вооружений в Россию. На данный момент точно известно, что сама Россия производит гораздо меньше вооружений и боеприпасов, чем она тратит на фронте.
США усиливают защиту Румынии
США направляют дополнительные истребители в Румынию после инцидента с беспилотником в дельте Дуная. Также объявлено, что пройдут совместные учения флотов Румынии и США. Россия, может быть, и довольна медленной и неуверенной реакцией Румынии на инцидент, но, вероятно, понимает, что повторение подобных случаев может сыграть не в российскую пользу. Достаточно будет и того, если в «шальном» порядке будет сбит всего один дрон; тогда психологический барьер будет преодолен, а силы ПВО НАТО в зоне своей досягаемости на всякий случай могут начать без разбора сбивать российские дроны и ракеты. Это значительно уменьшило бы возможности России по сдерживанию и на других стратегических направлениях.
Вчера дроны в третий раз атаковали завод микроэлектроники в Брянске, производящий комплектующие детали для российских ракет. На заводе вновь произошел крупный пожар, однако точных данных о результатах нападения пока нет.
Положение на фронтах
В направлении Сватово и Северодонецка Россия продолжила наступательные действия в северной части линии фронта, но видимого прогресса у россиян нет и бои продолжаются в т. н. «серой зоне». Дискуссии о численности и намерениях российских сил в этом районе не заканчиваются. В любом случае, вопрос не столько в численности российских сил, сколько в их качестве, так как поставленную командованием задачу они пока выполнить не смогли.
Под Бахмутом российская армия продолжает контратаки, но делает это без успеха. Вчера прошел слух, что украинские силы освободили три небольших города к югу от Бахмута. На данный момент украинские силы все же не взяли под свой контроль эти населенные пункты, и, похоже, торопиться с этим не стоит. Более крупных подразделений в этих населенных пунктах у России больше нет. Если Украина продолжит улучшать свои позиции южнее Бахмута, российские подразделения в ближайшие дни просто покинут эти населенные пункты.
В окрестностях Донецка говорят о небольших улучшениях позиций как украинских, так и российских сил, но никаких подтверждений этому не наблюдается. Позиционные бои по-прежнему идут.
На южном фронте российская армия пытается организовать контрудары при поддержке переброшенных в этот район воздушно-десантных войск. Особенно энергичны атаки в направлении Токмака и Мелитополя, цель которых - отбить Работино. Российские источники неоднократно заявляли, что российские силы отбили позиции в этом селе, однако подтверждений этому пока нет. Прогресс Украины в этом направлении замедлился, но украинские силы продолжают активное наступление по другим коридорам на южном фронте. Можно предположить, что у России не хватит на долгое время ресурсов для организации крупных контрударов, так что россиянам придется перебрасывать в этот регион крупные резервы с других направлений.
Вероятность поставок дальнобойных ракет растет
Уже почти год в американских СМИ постоянно обсуждается, передадут ли США ракеты ATACMS Украине или нет. Пока США этого не сделали, потому что лично президент США не счел это необходимым. Поставка этих ракет большой дальности дала бы Украине больше возможностей, особенно на южном фронте; стало бы реальным держать всю российскую логистическую цепочку под очень оперативным и эффективным огнем. Главный страх США заключается в том, что Украина может нанести удар по территории России этими ракетами. Вчера в украинских соцсетях очень быстро распространилась новость медиакорпорации ABC о том, что США склоняются к положительному решению о передаче этих ракет Украине.
В иной ситуации эту новость можно было бы расценить как инфошум, но накануне официальные лица США заявили, что Украина использовала переданные им кассетные боеприпасы очень ответственно, т. е. в соответствии с договоренностями. Передача этих боеприпасов также надолго задерживалась из-за опасений высоких жертв среди гражданского населения при атаках на российскую территорию. Сейчас можно предположить, что Украина доказала свое ответственное отношение, так что и поставки ATACMS не исключены.