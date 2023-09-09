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КУРЬЕЗ ⟩ Шведских журналистов шокировала программка к футбольному матчу между Эстонией и Швецией

Postimees Sport
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Футболисты сборной Швеции. В центре - главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон.
Футболисты сборной Швеции. В центре - главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон. Фото: Murad Sezer / Reuters / Scanpix

В субботу вечером на стадионе в Лиллекюла состоится отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Эстонии и Швеции. На матче ожидается аншлаг. В предшествующий дню матча вечер шведские журналисты выразили крайнее неудовольствие программкой, выпущенной к игре, поскольку в разделе, посвященном сборной Швеции, царит невероятная путаница.

Журналисты изданий Expressen ja Aftonbladet получили программку за день до матча. Содержание раздела, посвященного сборной Швеции, привело их в неприятное изумление. Фотографии и имена игроков были перепутаны, фотография одного и того же игрока могла стоять напротив многих имен. Более того, правильная фотография была выставлена только рядом с именем главного тренера сборной Швеции Янне Андерссона.

«Нам очень жаль. Ошибки порой могут происходить из-за давления, но этим невозможно объяснить настолько сильную путаницу с именами», - принесла извинения перед журналистами глава отдела по связям с общественностью и сотрудничеству Эстонского футбольного союза Эва Нымме, о чем информирует издание Ilta-Sanomat.

По словам Нымме, ошибку не исправить. «К сожалению, мы ничего уже не можем сделать. Напечатали тысячи экземпляров. Напечатать правильные программки к началу матчу просто невозможно», - сказала Нымме изданию Aftonbladet.

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