КУРЬЕЗ ⟩ Шведских журналистов шокировала программка к футбольному матчу между Эстонией и Швецией

Журналисты изданий Expressen ja Aftonbladet получили программку за день до матча. Содержание раздела, посвященного сборной Швеции, привело их в неприятное изумление. Фотографии и имена игроков были перепутаны, фотография одного и того же игрока могла стоять напротив многих имен. Более того, правильная фотография была выставлена только рядом с именем главного тренера сборной Швеции Янне Андерссона.

Jätteblundern inför svenska landskampen – ber om ursäkt: "Åh gud"https://t.co/BS5C7B7OHR — SportExpressen (@SportExpressen) September 8, 2023

«Нам очень жаль. Ошибки порой могут происходить из-за давления, но этим невозможно объяснить настолько сильную путаницу с именами», - принесла извинения перед журналистами глава отдела по связям с общественностью и сотрудничеству Эстонского футбольного союза Эва Нымме, о чем информирует издание Ilta-Sanomat.