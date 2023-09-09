Землетрясение в Марокко.
Землетрясение в Марокко. Фото: ВВС News

Сильное землетрясение на юге Марокко, в результате которого погибли более 800 человек, также разрушило значительную часть исторического центра Марракеша. 

Сотни человек остались без крова.

Землетрясение в Марокко.
Землетрясение в Марокко. Фото: AFP
Землетрясение в Марокко.
Землетрясение в Марокко. Фото: Reuters
Землетрясение в Марокко.
Землетрясение в Марокко. Фото: AFP
Землетрясение в Марокко.
Землетрясение в Марокко. Фото: Reuters
Землетрясение в Марокко.
Землетрясение в Марокко. Фото: AFP
Землетрясение в Марокко.
Землетрясение в Марокко. Фото: Reuters
BBC
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