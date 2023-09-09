Rus.Postimees.eeЗа рубежомЗемлетрясение в Марокко в фотографияхBBC News Русская служба9 сентября 2023, 14:15FacebookComments Землетрясение в Марокко. Фото: ВВС NewsСильное землетрясение на юге Марокко, в результате которого погибли более 800 человек, также разрушило значительную часть исторического центра Марракеша. Сотни человек остались без крова.Землетрясение в Марокко. Фото: AFPЗемлетрясение в Марокко. Фото: ReutersЗемлетрясение в Марокко. Фото: AFPЗемлетрясение в Марокко. Фото: ReutersЗемлетрясение в Марокко. Фото: AFPЗемлетрясение в Марокко. Фото: ReutersFacebookComments Ключевые слова трагедияпогибшиежертвыземлетрясениемарокко Pекомендуем