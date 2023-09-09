В воскресенье сине-черно-белые флаги будут развеваться в честь бабушек и дедушек

В связи с этим событием все государственные и муниципальные учреждения, а также публичные юридические организации поднимают эстонский флаг. Также все остальные граждане могут поднять эстонские флаги, чтобы выразить таким образом поздравить всех бабушек и дедушек. Флаги поднимаются на восходе солнца или не позднее 8 утра и опускаются на закате.