В воскресенье сине-черно-белые флаги будут развеваться в честь бабушек и дедушек

Во второе воскресенье сентября, то есть завтра, в Эстонии отмечается День бабушек и дедушек.
В связи с этим событием все государственные и муниципальные учреждения, а также публичные юридические организации поднимают эстонский флаг. Также все остальные граждане могут поднять эстонские флаги, чтобы выразить таким образом поздравить всех бабушек и дедушек. Флаги поднимаются на восходе солнца или не позднее 8 утра и опускаются на закате.
Цель Дня бабушек и дедушек – поблагодарить и отдать дань уважения бабушкам и дедушкам за воспитание детей и внуков, общую заботу и любовь. 12 ноября 2020 года Рийгикогу решил добавить к дням флага День бабушек и дедушек.
По данным Департамента статистики, в Эстонии проживают 339 613 бабушек и дедушек, точнее 215 687 бабушек и 123 926 дедушек. Они составляют 25 процентов населения Эстонии.