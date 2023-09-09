В Кохтла-Ярве больше не будут собирать мешки с листьями

«Во-первых, нам нужно экономить бюджет, и 25 тысяч евро, которые затратили на вывоз листвы в прошлом году, могут быть использованы на более насущные нужды горожан, - комментирует он. - Цены растут, и не исключено, что сейчас эта услуга оказалась бы еще дороже. Во-вторых, в мешках, которые выставлялись на видное место, люди часто складировали не только листья, но и другой, бытовой мусор, прятали под листьями даже строительные материалы, и городу приходилось доплачивать за вывоз таких отходов. В-третьих, это было несправедливо по отношению к владельцам частных домов - листья забирали только от многоквартирных. Другие горожане - такие же налогоплательщики, но живущие в частных домах, - осенний мусор всегда утилизировали сами. Теперь все в одинаковых условиях».