Кондолиза Райс: Путин ослеплен манией величия и шокирован ответом Запада на войну в Украине

«И в какой-то момент его просто ослепила мания величия, - резюмировала Райс. - И он окончательно потерял возможность просчитывать последствия своих поступков».

Три позиции с одним исходом

На прямой вопрос о том, как долго продлится американская поддержка Украине, профессор Райс выразила уверенность, что помощь Киеву со стороны США уж точно не иссякнет по итогам президентских выборов 2024 года.

«Кто бы ни занимал пост президента США - сейчас или в будущем - он, конечно, может попробовать апеллировать к усталости американцев от глобальных конфликтов, - полагает Райс. - Мол, пусть этим уже займется, наконец, кто-нибудь другой!»

«Однако в конечном итоге, как мне кажется, Америка и ее народ всегда справлялись с поставленной задачей: и в Первой мировой войне, и во Второй, и после терактов 11 сентября, а теперь и в Украине, - заявила дипломат. - Думаю, вы сможете в этом убедиться сами. Убедиться - в очередной раз».

В своем отношении к войне в Украине республиканцы сейчас, по словам Райс, разделились на три основных лагеря.

«Есть те, кто очень решительно поддерживает Украину и приводит весьма убедительный, на мой взгляд, аргумент о том, что в интересах Америки сделать так, чтобы агрессия Владимира Путина [в Украине] не закончилась его победой».