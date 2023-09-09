«В последнее время Каллас подчеркивает, что если не я, то придут EKRE. Интересно, как они пытаются этим манипулировать. И Урмас Рейнсалу (Отечество), и Мартин Хельме (EKRE) подчеркнули, что правительственная коалиция фактически останется прежней даже после отставки Каллас. По их мнению, сам премьер-министр проблематичен, поскольку не дает четких ответов. И здесь следует поговорить и о том, о чем уже сказал президент Карис: ущерб репутации сейчас происходит не только внутренний», - сказала Ладынская-Кубитс.