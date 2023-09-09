Травмированные ветераны Сил обороны отправились на игры Invictus Games

«Invictus Games - главное спортивное событие года для травмированных ветеранов Сил обороны. Душа каждого спортсмена жаждет следовать олимпийскому идеалу - быстрее, выше, дальше. Желаю эстонской делегации "непокоренных" в Дюссельдорфе больших успехов, упорства и готовности показать, что сила воли способна преодолеть все препятствия», - сказал прибывший на соревнования министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ).

«Для ветеранов наших Сил обороны очень важно принять участие в этих играх, так как это уникальное мероприятие, где можно соревноваться с ветеранами из вооруженных сил наших союзников, делиться опытом и делать это при непосредственной поддержке своей семьи. Спорт играет очень большую роль в реабилитации, и опыт предыдущих соревнований это также доказал», - сказал глава эстонской делегации Урмас Раявеэр.

В этом году Игры непокоренных пройдут в Дюссельдорфе с 9 по 16 сентября. Программа соревнований включает стрельбу из лука, греблю в закрытых помещениях, легкую атлетику, гиревой спорт, плавание, велоспорт, регби на колясках, баскетбол на колясках и сидячий волейбол. Для участия в Играх зарегистрировались около 500 участников из 21 страны, которых объединяет общая страсть к спорту. В этом году впервые на эти соревнования прислали свои делегации Израиль и Колумбия.

В состав эстонской команды вошли Ардо Хууль (легкая атлетика, гребля), Критстян Банк и Кайя Вийуль (гребля), Яанек Пент и Энно Тубин (стрельба из лука), Тойво Пюви (велоспорт), Матиас-Хенрик Паас (плавание, гребля), Райго Роотс (легкая атлетика, гребля) и Тоомас Роотс (гиревой спорт).

В роли тренеров выступают Урмас Раявеэр, Карл Саси и Меэлис Стамм. Кроме того, в состав делегации вошли родственники и болельщики спортсменов.

Все желающие могут следить за выступлениями эстонских спортсменов на странице Invictus Games Team Эстония в Facebook или на сайте Игр.