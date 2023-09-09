МНЕНИЕ ⟩ Можно ли вообще доверять эстонскому государству?

Времена меняются, приведу пару примеров.

Обман с пенсионной реформой

Более двадцати лет назад Союз «Отечества», Партия реформ и «Умеренные» (ныне социал-демократы) провели пенсионную реформу. Они, конечно, не все предусмотрели, и очень многие вещи можно было сделать умнее. Но основная идея реформы, идея о том, что человек сам несет ответственность за свою будущую пенсию, получила признание. Первым делом помогите сами себе, тогда поможет и государство.

В том, что крупные банки, предлагающие эту услугу, в семь раз пережали гайки с помощью рекламных кампаний, нет прямой вины государства. Тогда сегодняшний лыжник-изгой, потягивающий коктейль на пальмовом пляже за свою пенсию, был сильным образом, но, к сожалению, он не имел связи с реальностью. В более крупном банковском сегменте возникли проблемы с расходами на обслуживание пенсионных фондов, и сейчас стало ясно, что в будущем есть много пространства для улучшения работы системы.

Однако люди доверяли государству, иначе откуда бы взялись сотни тысяч людей, добровольно присоединившихся ко второй ступени. Может быть, я наивен, но мне кажется (до пенсионного возраста еще пара десятков лет), что пенсионная система - это что-то с такой давней историей, что все обещания, данные в ее рамках, должны сдерживаться. Даже если обещания дало еще то правительство, большинство членов которого больше не занимаются политикой.