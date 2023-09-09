МНЕНИЕ ⟩ Можно ли вообще доверять эстонскому государству?

Редактор Postimees Аарне Сеппель приводит два печальных примера того, как государство дало свое слово, а политики взяли его обратно.
Вопрос о доверии эстонскому государству звучит глупо и риторически. С таким же успехом можно спросить, можно ли доверять сосне, солнцу, горе или морю. Даже лучший политолог может подробно высказаться только о некоторых аспектах, но не обо всей стране. Почти сорок процентов всех жителей Эстонии могут сказать, что эстонское государство существовало на протяжении всей их жизни, другого мира они не знают. И чуть менее шести процентов - это те, кто еще должен помнить первый период независимости Эстонии.
О современной Эстонии нельзя сказать, что у нее когда-то было лицо какого-то политика или политической партии. Всегда были правительственные союзы, всегда были компромиссы. Хорошим примером является Партия реформ, которая была отстранена от власти, потому что находилась у власти слишком долго.
Знаете ли вы, какая политическая партия находится у власти почти столько же, сколько Партия реформ? И все же при этом «Отечество» не вызывает в адрес себя столько упреков.
Эстонское государство никогда не имело лица одного политика, и это хорошо. Таллинн по-прежнему имеет лицо Эдгара Сависаара, нынешний мэр Михаил Кылварт старается что-то делать, но как бы они ни старался, получается все равно сависааровский Таллинн. Немного кумовства, немного коррупции, в основном в зелено-центристских тонах.
По данным опроса общественного мнения, проведенного по заказу Государственной канцелярии, в Эстонии в целом больше людей, доверяющих основным госучреждениям, чем тех, кто им не доверяет. Действительно, доверие как к Рийгикогу, так и к правительству колеблется на грани пятидесяти процентов: несколько месяцев держится ниже, несколько месяцев - выше. Это подлежащее замерам доверие, но есть еще и когнитивное доверие. Еще четыре или пять лет назад было политическим табу отождествлять страну с действующим правительством.
Времена меняются, приведу пару примеров.
Обман с пенсионной реформой
Более двадцати лет назад Союз «Отечества», Партия реформ и «Умеренные» (ныне социал-демократы) провели пенсионную реформу. Они, конечно, не все предусмотрели, и очень многие вещи можно было сделать умнее. Но основная идея реформы, идея о том, что человек сам несет ответственность за свою будущую пенсию, получила признание. Первым делом помогите сами себе, тогда поможет и государство.
В том, что крупные банки, предлагающие эту услугу, в семь раз пережали гайки с помощью рекламных кампаний, нет прямой вины государства. Тогда сегодняшний лыжник-изгой, потягивающий коктейль на пальмовом пляже за свою пенсию, был сильным образом, но, к сожалению, он не имел связи с реальностью. В более крупном банковском сегменте возникли проблемы с расходами на обслуживание пенсионных фондов, и сейчас стало ясно, что в будущем есть много пространства для улучшения работы системы.
Однако люди доверяли государству, иначе откуда бы взялись сотни тысяч людей, добровольно присоединившихся ко второй ступени. Может быть, я наивен, но мне кажется (до пенсионного возраста еще пара десятков лет), что пенсионная система - это что-то с такой давней историей, что все обещания, данные в ее рамках, должны сдерживаться. Даже если обещания дало еще то правительство, большинство членов которого больше не занимаются политикой.
Я даже не хочу вдаваться в суть отказа от пенсионной реформы по инициативе «Отечества», потому что и в этом решении были компромиссы, и все могло произойти еще более радикально. Однако это был прецедент, когда решение, затрагивающее сотни тысяч людей и их будущее, было принято просто из-за политической воли одной партии. Другие партнеры в правительстве не приветствовали это решение, но коалиционное соглашение накладывало обязательства. Государство дало слово, а затем заявило, что на самом деле это не было обещанием или чем-то еще.
Сначала даю деньги, потом забираю их обратно
Еще один пример из более поздних времен. И снова немного об «Отечестве», но уже далеко не только о нем. С великой мукой и скрежетом зубов наша милая страна Эстония в прошлом году узаконила поддержку многодетных семей. Не так щедро, как требовали в оппозиции, но все же на удивление обильно.
Опять же - у меня нет внутреннего убеждения, было ли это сделано хорошо или плохо. Поддержка семей с тремя и более детьми очень важна, но эта поддержка никоим образом не оправдывает причин волны бездетности начала 90-х, отголоски которой достигли в этом году эстонской статистики. И этих отголосков будет больше.
Нынешнее снижение рождаемости не является результатом плохой работы правительства за последние десять или даже двадцать лет. Может быть, эту проблему и можно было бы смягчить, но чем старше становятся нерожавшие женщины, тем сложнее родить первого ребенка, и еще труднее расчитывать на заведение второго или третьего. Исследования показывают, что рождение первых детей во все более позднем возрасте происходит главным образом из-за долгого отсутствия подходящего партнера. Уверенность в будущем тоже играет роль, но не в первую очередь.
Так или иначе, эстонское государство дало обещание в виде закона. Высокозатратное и, конечно, не идеальное, но все же обещание. Чтобы потом едва ли не через полгода сказать: эээ, мы на самом деле этого не хотели, сделаем все по-другому. Обещанное заберем обратно. Правда, не совсем до уровня прошлого года, но все же.
Поляризация в обществе
Конечно, в истории вновь обретшей независимость Эстонии есть немало случаев, когда уже действующие законы менялись или отменялись (я помню чрезвычайно щедрый закон о трудовом договоре, принятый перед мировым финансовым кризисом, который был изменен до его вступления в силу), но очень редко это происходило столь циничным образом. Не могу себе представить, почему это было сделано именно так. Цеплялись ли ногти Каи Каллас в кресле премьер-министра в те же дыры, за которые держался и Юри Ратас, или же, быть может, это было заранее спланированным политтехнологами шагом.
Поляризация в обществе, созданная EKRE и поощряемая «Отечеством», будет только усиливаться благодаря таким шагам.
Было бы неплохо, если бы политики в своих мыслях смотрели бы дальше одного избирательного цикла. Большинство их имен будут забыты через несколько лет, но влияние их глупости можно будет почувствовать десятилетия спустя. К счастью, в эстонском государстве есть чему доверять, давайте только найдем, чему именно.