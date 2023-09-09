ВИДЕО ⟩ Путин повысил генерала, который заявлял о нападении на Европу

Российский генерал заявил по российскому государственному телевидению, что Украина является лишь промежуточным этапом на пути к завоеванию Восточной Европы. Несколько недель спустя президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-полковника, пишет rus.tvnet.lv.
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника командующему войсками Центрального военного округа Андрею Мордвичеву.
Согласно отчету ISW, Путин, возможно, повысил Мордвичева в награду за лояльность высшему военному руководству России, а не в знак признания его заслуг на поле боя.
В конце июля российское государственное телевидение показало интервью Мордвичева, в котором он ответил на вопрос, как долго продлиться война.
«Я думаю, что еще достаточно времени придется потратить. Говорить об определенных сроках бессмысленно. Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется... Конечно, будет дольше», - заявил он в интервью пропагандистскому телеканалу «Россия 1».
В настоящее время в социальных сетях можно увидеть фрагмент интервью, которое он дал российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который в своем ток-шоу регулярно угрожает Европе войной.
If you don’t believe it when Ukrainians & allies tell you, will you believe it when Russian generals tell you? https://t.co/CBDwtZqT31— Jessica Berlin (@berlin_bridge) September 8, 2023
На вопрос Соловьева, является ли Украина лишь промежуточным этапом, генерал ответил, что Украина - это плацдарм для дальнейшего наступления.
«Да, совершенно верно. Это только начало. Я думаю, что всякие идеологи этой войны, они на этом не остановятся», - заявил он.
Нет никаких доказательств реальных российских военных планов нападения на страны НАТО в Европе, однако в течение многих лет были признаки того, что государственная идеология, пропагандируемая Путиным, включает в себя восстановление бывших советских сфер влияния.
Андрей Мордвичев руководил армейскими подразделениями в боях за Мариуполь в мае 2022 года. В Украине Мордвичева обвиняют в том, что он отдал приказ штурмовать завод «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает издание «Настоящее время».