Instagram наставник о быстрых деньгах в социальных сетях и как их получить: «Ты не хочешь зарабатывать?»

«Нет-нет-нет, мне не нужны деньги!». Ну тогда денег мы вам денег и не дадим. Вам хватает того, что вы просто нравитесь? Это, конечно, вызывает приятные ощущения, но, к сожалению, никак финансово не обеспечивает.

Заработок начинается со стратегии

Как начать зарабатывать в Instagram? «Для этого существует несколько разных стратегий, - говорит Катрин. - В начале надо понять, являетесь ли вы экспертом в какой-то области, есть ли у вас какие-то знания, на которых можно заработать деньги». Женщина подтверждает, что люди обладают чрезвычайно богатым объемом полезных знаний, которые порой даже не считают ценными. Однако они представляют большую ценность для других пользователей. Если человек получает что-то полезное, ценное или интересное, он готов за это платить. Не нужно бояться, что это приведет к падению популярности, может быть совсем наоборот. Люди ценят бесплатные вещи меньше, чем то, на что они потратили деньги.