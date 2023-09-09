Почему мы так сильно хотим понравиться, но не решаемся зарабатывать на этом? В социальных сетях мы ведем себя именно так. Мы создаем интересный контент, делимся своими знаниями и жизнью, но не хотим разбогатеть. Зачем работать бесплатно, если на самом деле на этом легко заработать? Первый наставник в Instagram в Эстонии Катриин Мангус делится своей мудростью и практическими приемами.
Instagram наставник о быстрых деньгах в социальных сетях и как их получить: «Ты не хочешь зарабатывать?»
«Нет-нет-нет, мне не нужны деньги!». Ну тогда денег мы вам денег и не дадим. Вам хватает того, что вы просто нравитесь? Это, конечно, вызывает приятные ощущения, но, к сожалению, никак финансово не обеспечивает.
Заработок начинается со стратегии
Как начать зарабатывать в Instagram? «Для этого существует несколько разных стратегий, - говорит Катрин. - В начале надо понять, являетесь ли вы экспертом в какой-то области, есть ли у вас какие-то знания, на которых можно заработать деньги». Женщина подтверждает, что люди обладают чрезвычайно богатым объемом полезных знаний, которые порой даже не считают ценными. Однако они представляют большую ценность для других пользователей. Если человек получает что-то полезное, ценное или интересное, он готов за это платить. Не нужно бояться, что это приведет к падению популярности, может быть совсем наоборот. Люди ценят бесплатные вещи меньше, чем то, на что они потратили деньги.
«Другая стратегия заключается в том, что ты просто красивая девушка, тебе лень или не хочется говорить о том, что ты, возможно, умеешь готовить. Вы просто хотите опубликовать красивые фотографии себя, может быть, своей собаки и своего путешествия», - говорит она. Это тоже может легко приносить приличный доход за счет рекламы и сотрудничества. «В случае первой стратегии, когда вы предлагаете знания или услуги, важно, как вы продаете и насколько лояльны ваши последователи. Во втором случае, если ты просто красив, показываешь себя и сотрудничаешь с брендами, то важно, какую массу ты охватишь своим контентом», - говорит Катриин. Имеет значение, насколько велика аудитория, а также конкретная целевая группа.
Создателей контента в Instagram много, тем, кто хочет рекламироваться, приходится непросто. «Сама работая с создателями контента, могу честно сказать: найти очень хорошего создателя контента, который бы делал по-настоящему хорошую рекламу - ну, очень сложно», - говорит Катриин. Мангус считает, что разумнее было бы использовать стратегию амбассадора бренда. «Потому что я сама, будучи создателем контента, вижу, что со временем к человеку появляется доверие», - говорит она. Таким образом, этот метод выгоден как создателю контента, так и бренду и дает лучший результат, чем разовая рекламная съемка.
Катриин рекомендует учитывать свое видение при получении любого предложения о сотрудничестве: соответствует ли это вашим ценностям и ценностям вашего личного бренда или нет? «Я научилась очень внимательно к этому присматриваться, - подчеркивает Катриин. - Я слежу за тем, кому я делаю рекламу. Я не хочу, чтобы реклама очень сильно пересекалось с моими собственными услугами».
Катриин Мангус говорит, что заработок в Instagram – это возможность, не надо ничего делать, если не хочешь. Вы также можете создавать контент в Instagram только для себя и своих друзей, и в этом нет ничего плохого. Но почему бы не заработать легких деньг, которые все в большей степени циркулируют в социальных сетях. Речь не идет о небольших суммах и бесплатных вещах! Сама Катриин подтверждает, что ее личный доход составляет шестизначную сумму только благодаря работе в Instagram. «Создатели контента не работают за бесплатно, они за все просят деньги», - говорит наставник.
Откуда берутся деньги?
«Деньги поступают либо от рекламных контрактов: как создатель контента, вы продаете рекламу, ролики, посты и истории», - говорит Катриин. Часто у создателей контента также есть разные пакеты и долгосрочное постоянное сотрудничество. Клиент заинтересован в том, чтобы произведенная реклама была качественной, убедительной и стильной, а партнер был стабильным: не пропадал и не забывал о сотрудничестве, ведь такое тоже бывает.
Она говорит, что найти создателей качественного контента очень сложно, случайных, к сожалению, очень много. Плохим контентом будет что-то вроде: вот чашка, я купил ее в магазине, и ты купи. Хороший создатель контента строит свою рекламу динамично, почему бы не как продолжение истории или как общение со своими подписчиками.
Например: Мне нужна была чашка, я искала везде подходящую, но не нашла. Посоветуйте, пожалуйста, где купить хорошую чашку.
Тогда исходя из предложений людей, создатель контента сможет выбрать то, что будет наиболее выгодно для продвижения его брендом. Возможно, это очень хитрая и расчетливая игра, не нужно никому слепо доверять в социальных сетях.
Чтобы выставить счет за вашу работу, стоит создать компанию. Конечно, еще можно получать прибыль через бартерную систему, то есть услуга за услугу. «Некоторые также совершают бартерные операции: вы можете получить, например, подарочную карту, тогда вам не нужна компания», - говорит Мангус.
Сотни евро за каждый шаг
Какие суммы предусматривают сотрудничество с создателями контента в Эстонии? «Создатели контента берут по разному», - знает Катрин. Reels - самый популярный продукт на данный момент: за изготовление одного могут брать от 100 до 500 евро.
«Если вы еще новичок, я бы рекомендовала сосредоточиться на том, чтобы не просить большие суммы денег, а делать это за те деньги, которые предлагает компания на данный момент. Берите все, но делайте хорошую, качественную рекламу. Таким образом, вы можете создать сильное портфолио, а затем потихоньку начинать просить большие суммы», - говорит наставник.
Опасности все же есть
Таким образом, вы можете делать в Instagram гораздо больше полезных вещей, чем просто делиться своим контентом для удовольствия других. Но не стоит слишком рисковать: есть реальные опасности. «Конечно, может случиться так, что фотографии украдут, и люди скажут, что это они на снимках, - приводит самый распространенный пример Катрин Мангус. - Это очень распространенная ситуация: аккаунт взламывают или замораживают. Если аккаунт не защищен, он может быть утерян».
Эксперт рекомендует каждому поставить на свой аккаунт двухэтапную систему аутентификации, которая отпугивает большинство злоумышленников и которую каждый может сделать самостоятельно в настройках. Еще одним шагом более эффективной защиты является мета-верификация, предлагаемая пользователям. Это платная услуга, но она также гарантирует должную поддержку клиентов, которая в обычных обстоятельствах работает крайне медленно.
Если до 2022 года угрозы казались еще далекими, то 2023 год принес революцию ИИ и стал доступен обычным пользователям. Ваши изображения легко настроить и исказить их во что угодно. Все различные риски должны быть адекватно оценены и приняты во внимание.