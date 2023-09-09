Сб, 9.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Ефимова получает еще одну медаль на юниорском ЧМ по плаванию

Facebook
Comments
Фото: Tairo Lutter

Эстонская пловчиха Энели Ефимова завершила юниорский чемпионат мира в Израиле с бронзовой медалью на дистанции 200 метров брассом.

Канадка Алексанна Лепаж полностью доминировала на дистанции 200 метров брассом. 17-летняя Лепаж выиграла свою вторую золотую медаль со временем 2:24,70. При этом она опередила серебряную медалистку Мину Накадзаву из Японии на 0,87 секунды.

Ефимова, уже завоевавшая свою третью медаль на чемпионате мира, в упорной борьбе завоевала бронзу. Ее время составило 2.26.29.

Испанская пловчиха Наяра Пинеда осталась без медали, отстав от Ефимовой на 21 сотую.

Для 16-летней Ефимовой юниорский чемпионат мира сложился очень удачно. К ее трофейному ящику прибавился полный комплект медалей. Помимо сегодняшней бронзовой медали, эстонский талант плавания завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом и серебро в той же технике на дистанции 100 метров.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх