Ефимова получает еще одну медаль на юниорском ЧМ по плаванию

Канадка Алексанна Лепаж полностью доминировала на дистанции 200 метров брассом. 17-летняя Лепаж выиграла свою вторую золотую медаль со временем 2:24,70. При этом она опередила серебряную медалистку Мину Накадзаву из Японии на 0,87 секунды.

Ефимова, уже завоевавшая свою третью медаль на чемпионате мира, в упорной борьбе завоевала бронзу. Ее время составило 2.26.29.

Испанская пловчиха Наяра Пинеда осталась без медали, отстав от Ефимовой на 21 сотую.