Ефимова получает еще одну медаль на юниорском ЧМ по плаванию

Эстонская пловчиха Энели Ефимова завершила юниорский чемпионат мира в Израиле с бронзовой медалью на дистанции 200 метров брассом.
Канадка Алексанна Лепаж полностью доминировала на дистанции 200 метров брассом. 17-летняя Лепаж выиграла свою вторую золотую медаль со временем 2:24,70. При этом она опередила серебряную медалистку Мину Накадзаву из Японии на 0,87 секунды.
Ефимова, уже завоевавшая свою третью медаль на чемпионате мира, в упорной борьбе завоевала бронзу. Ее время составило 2.26.29.
Испанская пловчиха Наяра Пинеда осталась без медали, отстав от Ефимовой на 21 сотую.
Для 16-летней Ефимовой юниорский чемпионат мира сложился очень удачно. К ее трофейному ящику прибавился полный комплект медалей. Помимо сегодняшней бронзовой медали, эстонский талант плавания завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом и серебро в той же технике на дистанции 100 метров.