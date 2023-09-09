«Большая двадцатка» заявила, что война в Украине негативно влияет на мир, но осуждать Россию не стала

Участники «Большой двадцатки» приветствовали «все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине». «Сегодняшняя эпоха не должна быть эрой войны», - говорится в заявлении.

Заявление стран G20, принятое по итогам саммита в Индии, стало ударом по странам Запада, которые пытались убедить развивающиеся страны поддержать Украину и осудить Россию, пишет газета Financial Times (FT). По ее данным, работа над итоговым заявлением G20 шла на протяжении нескольких недель перед саммитом и продолжалась непосредственно на переговорах дипломатов в Нью-Дели.

В предыдущей декларации G20, принятой в Индонезии в ноябре 2022 года, говорилось об агрессии Российской Федерации против Украины, в этой - о войне в Украине. По мнению западных дипломатов, отказ Китая от повторения прошлогодней формулировки привел к тому, что Индия, принимающая G20, предложила компромиссную фразу.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сказал FT, что война в Украине - это очень поляризующий вопрос, по которому существует множество мнений. «Справедливости ради следует отметить, что было бы правильно зафиксировать реальное положение дел в залах заседаний, и именно его мы и хотим отразить», - заявил глава МИД Индии.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко осудил страны G20 из-за принятого заявления. «Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины группе "двадцатки" нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам [саммита] лучше понять ситуацию. Принцип ничего об Украине без Украины остается ключевым как никогда», - заявил Николенко. Он опубликовал в фейсбуке итоговое заявление G20 с исправлениями, сделанными красным маркером: так, война в Украине стала войной против Украины.