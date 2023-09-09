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Один фактор может снизить риск сердечного приступа при нездоровом образе жизни

Postimees
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Инфаркт. Иллюстративное фото
Инфаркт. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Совместная работа ученых США и Китая оценила связь между сном и образом жизни и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что хороший сон помогает снизить риск сердечного приступа, сообщает газета Союза врачей Эстонии.

Ученые проанализировали риск заболеваний сердечно-сосудистой системы в зависимости от образа жизни и параметров сна у 303 690 человек, зарегистрированных в Биобанке Великобритании. Средний период наблюдения составил 8,93 года.

Оценка образа жизни оценивалась на основе четырех факторов: курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность, неправильное питание. Наличие 3-4 перечисленных компонентов было признано нездоровым образом жизни.

Параметрами здорового сна признаны продолжительность сна 7-8 часов в сутки, утренний образ жизни и нечастые эпизоды бессонницы, храпа и дневной сонливости. Каждый параметр добавлял один балл к оценке здорового сна, и чем выше балл, тем здоровее сон.

За весь период наблюдения зарегистрировано 10 218 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 6 595 инфарктов и 3 906 инсультов. Характер сна значительно изменил связь показателей образа жизни с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инфарктом.

У людей с нездоровым образом жизни также имеющих нездоровый образ сна, было выявлено увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 25 процентов и инфаркта миокарда на 29 процентов, в то время как у исследуемых со здоровым сном увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний составило лишь 18 процентов, а риск инфаркта миокарда - 17 процентов.

Исследование подтверждает, что здоровый сон может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей, ведущих нездоровый образ жизни.

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