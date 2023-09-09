Россия вдвое нарастит производство снарядов и танков, но этого недостаточно для ведения войны

Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности с небольшой группой репортеров, заявил, что армия РФ, начавшая полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, за предыдущий год потратила от десяти до 11 миллионов снарядов.

«Вот в каком затруднительном положении они оказались. Если вы израсходовали десять миллионов патронов в прошлом году, находитесь в центре боевых действий и можете производить только один-два миллиона снарядов в год, я не думаю, что это сильная позиция».

Чиновник также отметил, что производство танков в России выросло благодаря инвестициям в оборонный сектор. Теперь Москва, по оценке Запада, может выпускать до 200 танков в год, что вдвое больше предыдущих прогнозов. Но, по словам чиновника, на фоне тяжелых потерь российским войскам нужно больше боевых машин.

«Когда вы теряете две тысячи танков, у вас есть десятилетие, прежде чем вы вернетесь к тому, с чего начинали» - сказал собеседник Reuters.