Министерство регионального развития и сельского хозяйства Эстонии начало проводить исследование с целью поиска альтернативных моделей организации общественного транспорта в стране, пишет ERR.
Альтернативные модели организации общественного транспорта: роль местных самоуправлений под вопросом
Варианты рассматриваемые в рамках этого исследования включают в себя возможность передачи функций управления центрами общественного транспорта либо Министерству регионального развития и сельского хозяйства, либо Государственному центру общественного транспорта.
Кроме того, также анализируется вопрос о снижении роли местных органов самоуправления в организации общественного транспорта. Главный вопрос, на который направлено это исследование, - как будет определяться роль местных самоуправлений в новой системе организации транспорт, а также важность того, чтобы роль этих самоуправлений не исчезла полностью, так как именно они обладают более глубоким пониманием местных условий и потребностей.
«Министерство региональных дел и сельского хозяйства заказывает анализ, чтобы выяснить, какая административная модель организации общественного транспорта в Эстонии будет наиболее устойчивой. В настоящее время в стране общественный транспорт организован через девять центров общественного транспорта, а также через волости Сааремаа и Хийумаа, однако для Эстонии такой раздробленный подход может быть неэффективным. Определение правильной модели, определение необходимых услуг и роли местных самоуправлений - именно это является объектом данного исследования», - пояснил Андрес Руубас, глава отдела общественного транспорта Министерства по делам регионов.