Альтернативные модели организации общественного транспорта: роль местных самоуправлений под вопросом

Варианты рассматриваемые в рамках этого исследования включают в себя возможность передачи функций управления центрами общественного транспорта либо Министерству регионального развития и сельского хозяйства, либо Государственному центру общественного транспорта.

Кроме того, также анализируется вопрос о снижении роли местных органов самоуправления в организации общественного транспорта. Главный вопрос, на который направлено это исследование, - как будет определяться роль местных самоуправлений в новой системе организации транспорт, а также важность того, чтобы роль этих самоуправлений не исчезла полностью, так как именно они обладают более глубоким пониманием местных условий и потребностей.