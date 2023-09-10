Простыми людьми легко манипулировать, лучше быть сложными: знаменитый педагог Дима Зицер – о школе без оценок и звонков

- Я горячо поддерживаю вашу идею, что людям стоит жить здесь и сейчас, что очень глупо заставлять человека готовиться к жизни, но не начинать жить. Многие, тем не менее, убеждены, что проще плыть по течению, получить бумажку и начинать жить, наконец. Так не удобнее?

- Если так удобно, то почему нет. Просто жалко, что люди думают: вот куплю телевизор и заживу, наконец. Потом еще, потом еще. Но если я не живу, а готовлюсь к жизни, значит, эта жизнь не имеет ко мне никакого отношения. А если это так, то я и не взаимодействую ни с чем, у меня нет серьезных интересов, только конкретные пожелания. И тогда со мной можно делать что угодно. И результаты такого отношения к жизни мы видим, к сожалению, на примере современной России.

Дима Зицер во дворе школы «Апельсин». Фото: Facebook / личный архив

- Это характерный парадокс. Человек уверен, что абсолютно свободен, потому что никакие правила ему не указ, но при этом остается послушным рабом.

- Именно. Я постоянно пилю-пилю эту мысль: государство всегда будет пытаться нас упростить. Через родителей, которые уже отформатированы, через школу, которая этим форматированием занимается. Государство считает, что оно является и заказчиком образования, и его исполнителем – прямая коррупционная схема! Убеждает всех, что у него школы бесплатные, хотя этого не может быть.