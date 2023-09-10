Рекорд Пеле побит: на счету Неймара 79 голов

Неймар побил рекорд своего соотечественника легендарного Пеле по числу забитых мячей в составе сборной Бразилии и стал лучшим бомбардиром в ее истории.

Президент бразильской федерации футбола вручил ему мемориальную доску, и футболист отпраздновал это событие вместе с товарищами по команде после пресс-конференции.

«Превзойдя Пеле, я не стал лучше его. Я всегда хотел вписать своё имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. Сегодня я сделал это», - сказал Неймар.