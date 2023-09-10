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Рекорд Пеле побит: на счету Неймара 79 голов

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Игрок сборной Бразилии Неймар радуется забитому голу в ворота сборной Боливии во время отборочного матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2026.
Игрок сборной Бразилии Неймар радуется забитому голу в ворота сборной Боливии во время отборочного матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Фото: Bruna Prado

Неймар побил рекорд Пеле по числу забитых голов и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Неймар побил рекорд своего соотечественника легендарного Пеле по числу забитых мячей в составе сборной Бразилии и стал лучшим бомбардиром в ее истории.

Президент бразильской федерации футбола вручил ему мемориальную доску, и футболист отпраздновал это событие вместе с товарищами по команде после пресс-конференции.

«Превзойдя Пеле, я не стал лучше его. Я всегда хотел вписать своё имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. Сегодня я сделал это», - сказал Неймар.

Он забил два гола в матче отборочного турнира чемпионата мира против Боливии и довел свой личный счет до 79. Трехкратный чемпион мира Пеле забил в свое время 77 мячей.

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