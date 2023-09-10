Проблемы в отеле или съемных апартаментах? Узнайте, как не испортить себе отпуск

Жилье не соответствует вашим ожиданиям – что делать дальше?

Один потребитель пожаловался на то, что он выбрал для проживания 5-звездочный отель, но по прибытии обнаружил, что туроператор поселил его в 3-звездочный отель с видом на автостоянку вместо обещанного вида на море. Питание также не соответствовало описанию ценового класса «все включено», а кондиционер в номере не работал – все эти пункты были изложены в жалобе.

В такой ситуации сперва тщательно задокументируйте все недостатки, например, сделайте фото- или видео всех недостатков.

При фотографировании важно рассматривать недостаток в контексте - если речь идет о неубранной ванной комнате, то на фотографии должна быть запечатлена ванная комната целиком, а не одно увеличенное пятно грязи. В случае пакетного тура следует немедленно связаться с туроператором, а также с местным представителем, который также может задокументировать ситуацию. Претензии к туроператору должны быть оформлены, в том числе и в письменном виде.

О недостатках также необходимо незамедлительно оповестить сам отель или место размещения, поскольку большинство проблем можно решить быстро.

В случае возникновения проблемы туроператору должна быть предоставлена возможность исправить ситуацию и устранить недостатки. Это может также означать предложение нового жилья того же или лучшего качества.

Если гостиница или место размещения не реагирует на жалобу, можно найти решение самостоятельно, подыскав альтернативное жилье.