Доклад: проблема нехватки учителей усугубляется уходом опытных педагогов

Ежегодно общеобразовательные школы Эстонии временно или постоянно покидают в среднем 1500 учителей. Опытные учителя уходят из профессии, и это становится более острой проблемой, чем недостаточный набор новых учителей. Согласно недавнему краткому докладу Центра мониторинга развития «Уход учителей из профессии», уход одного опытного учителя, работающего на полной ставке, обходится школам не менее чем в 10 000 евро.
Энели Киндсико, эксперт Центра мониторинга развития, отметила, что более серьезную озабоченность, чем нехватка новых преподавателей, вызывает уход уже работающего персонала. «Число учителей, покидающих эстонские школы, колеблется между 1200 и 1900 в год, что составляет 8-12% наших учителей ежегодно. Опытные учителя, находящиеся на пике своей карьеры, составляют треть от общего числа уходящих из школ», - сказала Киндсико, добавив, что рост числа краткосрочных контрактов в эстонских школах также играет свою роль в этих цифрах.
В 2021/22 учебном году общеобразовательные школы Эстонии временно или постоянно покинули 1 704 учителя, из них 24% - в возрасте 60 лет и старше. Наибольшую долю среди ушедших составляют учителя активного трудоспособного возраста - 76% всех ушедших учителей. 30% ушедших - это учителя в возрасте 40-59 лет, которые, по всей видимости, находятся в середине карьерного пути. Кроме того, предыдущие исследования показали, что треть начинающих преподавателей покидают профессию в течение первых трех лет.
В своем кратком докладе Центр мониторинга развития отметил, что, учитывая минимальную зарплату учителей, уход одного опытного учителя, работающего на полной ставке, означает для школы дополнительные расходы в размере не менее 10 000 евро. Сюда входят, например, затраты на замену - снижение нагрузки на новых сотрудников, более высокая заработная плата, на которую претендуют новые сотрудники, или необходимость покрывать работу ушедшего преподавателя за счет нескольких имеющихся сотрудников, что может привести к увеличению нагрузки и выгоранию оставшихся учителей.
По данным опроса, проведенного Союзом работников образования Эстонии, 58% преподавателей в Эстонии рассматривали возможность ухода с работы, а 92% испытывали выгорание. Эстонские и международные исследования подтверждают, что учителя-мужчины уходят чаще, чем учителя-женщины. Каждый пятый уволившийся учитель - мужчина (19%), а доля учителей-мужчин среди всех практикующих учителей в Эстонии составляет 15%. По предметам чаще всего уходят учителя эстонского языка, математики и английского языка.
Исследования, проведенные в других странах мира, также свидетельствуют о том, что намерение покинуть профессию учителя возросло после пандемии, особенно среди учителей в середине карьеры, то есть с большим опытом работы. «В то же время мы видим, что в странах, где оплата труда учителей выше, показатели ухода из профессии ниже», - добавила Киндсико.
Краткий доклад «Уход учителей из профессии» является частью исследовательского направления Центра мониторинга развития «Будущее нового поколения преподавателей». Целью этого направления является разработка сценариев спроса на учителей до 2040 года на основе глобальных и отечественных тенденций.
Центр мониторинга развития - это аналитический центр Рийгикогу, который анализирует будущее развитие общества и экономики. Центр осуществляет исследовательские проекты по различным темам, целью которых является анализ долгосрочного развития общества и обнаружение новых тенденций и направлений развития.