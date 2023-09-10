Доклад: проблема нехватки учителей усугубляется уходом опытных педагогов

Энели Киндсико, эксперт Центра мониторинга развития, отметила, что более серьезную озабоченность, чем нехватка новых преподавателей, вызывает уход уже работающего персонала. «Число учителей, покидающих эстонские школы, колеблется между 1200 и 1900 в год, что составляет 8-12% наших учителей ежегодно. Опытные учителя, находящиеся на пике своей карьеры, составляют треть от общего числа уходящих из школ», - сказала Киндсико, добавив, что рост числа краткосрочных контрактов в эстонских школах также играет свою роль в этих цифрах.

В 2021/22 учебном году общеобразовательные школы Эстонии временно или постоянно покинули 1 704 учителя, из них 24% - в возрасте 60 лет и старше. Наибольшую долю среди ушедших составляют учителя активного трудоспособного возраста - 76% всех ушедших учителей. 30% ушедших - это учителя в возрасте 40-59 лет, которые, по всей видимости, находятся в середине карьерного пути. Кроме того, предыдущие исследования показали, что треть начинающих преподавателей покидают профессию в течение первых трех лет.