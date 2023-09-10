Осень наступила: как правильно хранить летнюю одежду и обувь

«Чемоданы также можно свободно использовать для хранения одежды. Во-первых, они и предназначены для хранения одежды, во-вторых, занимают много места, поэтому использовать их в качестве хранилища - двойной выигрыш. Если вы используете старые чемоданы или сумки, застелите их папиросной бумагой и используйте кедровые брусочки или лаванду для отпугивания насекомых», - предложил дизайнер интерьера.

Фото: Ikea

Предметы одежды, которые обычно висят на вешалке, например летние платья, лучше всего защищаются мешками для одежды. Чтобы предотвратить износ, используйте широкие деревянные или тканевые вешалки и разделяйте разные слои одежды папиросной бумагой.

«Небольшие вещи, такие как купальники или аксессуары, можно упаковать в пластиковые или тканевые пакеты, а их, в свою очередь, в коробку для хранения. Таким образом, в начале следующего лета все необходимые вещи будут быстро найдены», - сказал Кастро.

Фото: Ikea

При хранении обуви коробки - незаменимый помощник. Во-первых, они экономят место, поскольку их можно ставить друг на друга. Во-вторых, прозрачные окошки на торцах и по бокам позволяют сразу увидеть, какая обувь в какой коробке. Но самое приятное то, что эти коробки открываются спереди, поэтому обувь можно легко достать из сложенных коробок, не создавая беспорядка.

Как подготовить одежду и обувь к хранению?

Прежде чем положить летнюю одежду на хранение, дизайнер интерьера рекомендует ее постирать и тщательно высушить, а только затем сложить и упаковать. Если вы хотите убрать на зиму летнюю обувь, не забудьте ее почистить. Фиксатор для обуви поможет сохранить вашу любимую обувь в хорошем состоянии.

Фото: Ikea