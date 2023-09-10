Кылварт или Кийк ⟩ В воскресенье Центристская партия проведет в Пайде конгресс

В воскресенье, 10 сентября, Центристская партия проведет в Пайде конгресс, где изберет новых председателя и руководство.
На внеочередном конгрессе в руководящие органы партии баллотируются 34 человека, на 18 человек раньше, чем год назад.
В руководящие органы партии баллотируются 12 окружных председателей, 10 депутатов Рийгикогу и ряд руководителей местных самоуправлений. На прошлом конгрессе, прошедшем в 2022 году в Тарту, в руководящие органы баллотировались 52 человека, в том числе 16 окружных председателей и 11 депутатов Рийгикогу.
В председатели партии баллотируются Танель Кийк и Михаил Кылварт. В правление партии баллотируются 20 членов партии. В председатели суда чести баллотируются Калле Кландорф и Марко Шорин. В члены ревизионной комиссии баллотируются 10 членов партии.
Внеочередной конгресс пройдет в Пайде в спортхолле E-Piim. На конгрессе изберут председателя партии, 14 членов правления, семь членов ревизионной комиссии и председателя суда чести.