Кылварт или Кийк ⟩ В воскресенье Центристская партия проведет в Пайде конгресс

На внеочередном конгрессе в руководящие органы партии баллотируются 34 человека, на 18 человек раньше, чем год назад.

В руководящие органы партии баллотируются 12 окружных председателей, 10 депутатов Рийгикогу и ряд руководителей местных самоуправлений. На прошлом конгрессе, прошедшем в 2022 году в Тарту, в руководящие органы баллотировались 52 человека, в том числе 16 окружных председателей и 11 депутатов Рийгикогу.

В председатели партии баллотируются Танель Кийк и Михаил Кылварт. В правление партии баллотируются 20 членов партии. В председатели суда чести баллотируются Калле Кландорф и Марко Шорин. В члены ревизионной комиссии баллотируются 10 членов партии.