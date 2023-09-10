Объявлены победители конкурса «Самый красивый сад в Хааберсти 2023»

Главный приз конкурса «Самый красивый сад в Хааберсти 2023» достался дому на улице Туки, 15. Специальный приз был вручен саду на улице Соолахе.

«Целью этого уже ставшего традиционным конкурса является выявление красивых и уникальных садов и дворов в Хааберсти и выражение благодарности тем, кто о них заботится, - подчеркнул старейшина района Хааберсти Олег Сильянов. - Как и в предыдущие годы, в этот раз мы решили наградить несколько заслуженных участников и вручили две премии. Благодарю всех, кто участвовал в конкурсе».

Главный приз конкурса достался дому на улице Туки, 15. Это не просто сад, это настоящий оазис с разнообразными участками для посадки и клумбами. Кроме того, в саду есть небольшая теплица, садовый домик и место для отдыха.

Сад на Туки, 15. Фото: Управа Хааберсти.

Татьяна Шилко, хозяйка дома на улице Туки, 15, рассказала, что она занимается садоводством большую часть своей жизни, и оформление этого сада началось в 2011 году. Целью было поэтапное развитие и улучшение сада.

Специальный приз достался саду, расположенному на улице Соолахе. Этот сад впечатляет своей простотой, изысканностью и интересными дополнительными деталями на террасе. Эффектные светильники добавляют уюта.

Терраса дома на Соолахе. Фото: Управа Хааберсти.

Трийну Яаксон, хозяйка дома на улице Соолахе, рассказала, что они живут там с момента завершения строительства их дома три года назад. Сначала больше внимания уделялось внутреннему оформлению дома, что принесло им звание «Дом года» от журнала Kodukiri в 2021 году. Но в последние годы больше внимания уделяется оформлению сада и террасы. Оформление сада, по ее словам, - это долгий и постоянный процесс, и работы еще много. На террасе есть место для отдыха и обеденный стол, и некоторые предметы были использованы повторно.