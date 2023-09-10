ФОТО ⟩ Под ныммескими соснами ждет нового хозяина роскошная вилла

И главный, и гостевой дом были тщательно и детально отреставрированы под руководством архитектора Малле Лаан. Результат не просто радует глаз, а восхищает!

При реставрации интерьера были использованы только высококачественные материалы. Фото: city24.ee

На первом этаже главного дома расположены вестибюль, кабинет, туалет, гостиная, кухня и столовая, из которой есть выход на большую террасу, где можно спокойно выпить утренний кофе.

На втором этаже расположена большая спальня с гардеробной и собственной ванной комнатой. Также есть еще одна ванная комната, спальня и кабинет. В здании есть еще и третий этаж, на котором находятся две спальни, гардеробная, ванная комната и балкон с видом на бульвар Вабадузе.

В цокольном этаже расположен домашний спа. Фото: city24.ee

В цокольном этаже вы найдете домашний спа-центр с бассейном, также в здании есть гараж на две машины. Гостевой дом состоит из трех комнат, открытой кухни, террасы и кладовой.

Рядом с главным домом расположен гостевой. Фото: city24.ee