Галерея ⟩ Стартовал последний день Таллиннского марафона

Таллиннский марафон, самое посещаемое международное спортивное мероприятие Эстонии, при содействии Министерства культуры, города Таллинна, Эстонской федерации легкой атлетики и сторонников впервые стал беговым мероприятием с рейтингом World Athletics Elite Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) как в марафонском, так и в полумарафонском беге, что дает возможность лучшим эстонским бегунам на длинные дистанции и иностранным участникам заработать высокие рейтинговые очки для участия в титульных соревнованиях.