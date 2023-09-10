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Галерея ⟩ Стартовал последний день Таллиннского марафона

rus.postimees.ee
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Фото: Tairo Lutter

Таллиннский марафон впервые станет соревнованием по бегу с высоким международным рейтингом, в котором примут участие как лучшие бегуны на длинные дистанции Эстонии, так и приглашенные спортсмены из известных и экзотических стран.

Таллиннский марафон, самое посещаемое международное спортивное мероприятие Эстонии, при содействии Министерства культуры, города Таллинна, Эстонской федерации легкой атлетики и сторонников впервые стал беговым мероприятием с рейтингом World Athletics Elite Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) как в марафонском, так и в полумарафонском беге, что дает возможность лучшим эстонским бегунам на длинные дистанции и иностранным участникам заработать высокие рейтинговые очки для участия в титульных соревнованиях.

Как и Таллиннский марафон, в этом году в число соревнований элитного уровня входят престижные забеги в нескольких известных европейских городах, включая марафоны в Париже, Праге, Риме, Лиссабоне, Вене, Франкфурте и Севилье, а также ряд беговых соревнований на других континентах.

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