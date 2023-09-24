Книги в Эстонии не просто дороги - для одних семей они уже стали предметом роскоши, другие могуть их позволить себе редко. Особенно недоступными стали детские иллюстрированные издания и переводные новинки. Rus.Postimees выяснял, кто виноват и что будет, если рынок не изменится.

Если вы время от времени заходите в книжные магазины, мы не открыли вам Америку: книги в Эстонии становятся предметом роскоши. Три книги могут запросто потянуть на сотню евро и это еще если вы не покупаете подарочных изданий.