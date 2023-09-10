Онлайн-блог ⟩ На кону будущее партии: скоро станет известно имя нового лидера Центристской партии

В начале июля по приглашению Ратаса правление, парламентская фракция, правление округов и члены совета уполномоченных Центристской партии собрались на внеочередное собрание. Вскоре после собрания было объявлено, что Ратас предложил созвать внеочередной съезд и подтвердил, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии.