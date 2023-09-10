Сегодня в Пайде прошел внеочередной съезд Центристской партии Эстонии, на котором было решено, что Михаил Кылварт сменит Юри Ратаса на посту председателя партии.
Онлайн-блог ⟩ Съезд Центристской партии выбрал нового председателя
В начале июля по приглашению Ратаса правление, парламентская фракция, правление округов и члены совета уполномоченных Центристской партии собрались на внеочередное собрание. Вскоре после собрания было объявлено, что Ратас предложил созвать внеочередной съезд и подтвердил, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии.
Ратас, покидающий пост председателя партии, на пресс-конференции заявил, что он пытался примирить стороны внутри партии после прошедшего 15 апреля совета уполномоченных партии, когда было принято единогласное решение не проводить внеочередной съезд, но безрезультатно. «Я вижу, что внутри партии нет рабочей, доверительной атмосферы», - сказал Ратас.