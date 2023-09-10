Мнение ⟩ Может быть, пришло время исчезнуть ООН?

Созданная в 1945 году, ООН должна была предотвращать войны и наводить порядок в мире. ООН стала своего рода преемницей Лиги Наций, которая была создана после Первой мировой войны и также должна была предотвращать войны между странами. Лига Наций также исчезла вместе со Второй мировой войной.

Может быть, пришло время исчезнуть и ООН? Очевидно, что организация не справилась с задачами, поставленными перед ней в соответствии с ее мандатом. Конечно, всегда можно возразить, что система международных отношений анархична, что навязывать какую-либо центральную власть бесперспективно из-за противостояния государств. Но тогда нет смысла сохранять ООН, которая явно отдает предпочтение одним государствам-членам перед другими и нарушает свои собственные принципы. Идеальной международной организации быть не может, но если она стала частью проблемы, а не ее решением, то пора собирать чемоданы. Международное сотрудничество, конечно, должно продолжаться, но, возможно, с меньшим количеством фальшивой риторики и с большим равенством между всеми государствами-членами.