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Мнение ⟩ Может быть, пришло время исчезнуть ООН?

Эркки Баховски
, редактор рубрики «Мнения» Postimees
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: Hadi Mizban
  • Генсек ООН хотел бороться за «зерновую сделку» до конца
  • МИД России подтвердил существование секретного письма
  • ООН не соответствует своим собственным принципам

Своим секретным письмом в Россию Организация Объединенных Наций окончательно превратилась в гротеск, пишет редактор отдела мнений Эркки Баховски.

Статья 2.1 Устава ООН гласит: «Организация основана на принципе полного равенства всех ее членов».

Интересно, думал ли об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, когда направлял секретное письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предлагал России четыре принципиальные уступки в обмен на возвращение Москвы в «зерновую сделку».

Секретное письмо Гутерриша не осталось лишь предположением немецкого медиа-гиганта Bild, поскольку МИД России также опубликовал содержание письма Гутерриша в пресс-релизе. Вкратце предложения сводились к следующему: возвращение Россельхозбанка в банковскую систему SWIFT, создание страховой платформы; освобождение зарубежных активов российских производителей удобрений и доступ российских судов в европейские порты.

Именно «зерновая сделка» при посредничестве и по инициативе того же Гутерриша спас ООН от превращения в полный гротеск, когда на Украине началась полномасштабная война. Видимо, генеральный секретарь ООН хотел до конца бороться за свое детище. Однако результатом стала окончательная гротескная трансформация ООН. Потому что МИД России в своем пресс-релизе посмеялся над этими предложениями.

Остается только констатировать, что Гутерриш пытался договориться за спиной украинцев. Это именно то, от чего предостерегали восточноевропейцы, пострадавшие от пакта Молотова-Риббентропа, и против чего, собственно, выступали ведущие западные державы, обещавшие, что никаких соглашений с Россией по поводу украинцев заключаться не будет.

Но только не ООН. Помимо принципа равенства государств, Устав ООН говорит о дружбе и добрососедстве между государствами. О необходимости разрешать споры путем диалога. Ни один из этих принципов не применим к войне на Украине.

Может быть, пришло время исчезнуть и ООН? Очевидно, что организация не справилась с задачами, поставленными перед ней в соответствии с ее мандатом.

Созданная в 1945 году, ООН должна была предотвращать войны и наводить порядок в мире. ООН стала своего рода преемницей Лиги Наций, которая была создана после Первой мировой войны и также должна была предотвращать войны между странами. Лига Наций также исчезла вместе со Второй мировой войной.

Может быть, пришло время исчезнуть и ООН? Очевидно, что организация не справилась с задачами, поставленными перед ней в соответствии с ее мандатом. Конечно, всегда можно возразить, что система международных отношений анархична, что навязывать какую-либо центральную власть бесперспективно из-за противостояния государств. Но тогда нет смысла сохранять ООН, которая явно отдает предпочтение одним государствам-членам перед другими и нарушает свои собственные принципы. Идеальной международной организации быть не может, но если она стала частью проблемы, а не ее решением, то пора собирать чемоданы. Международное сотрудничество, конечно, должно продолжаться, но, возможно, с меньшим количеством фальшивой риторики и с большим равенством между всеми государствами-членами.

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