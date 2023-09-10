Мнение ⟩ Может быть, пришло время исчезнуть ООН?

Статья 2.1 Устава ООН гласит: «Организация основана на принципе полного равенства всех ее членов».
Интересно, думал ли об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, когда направлял секретное письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предлагал России четыре принципиальные уступки в обмен на возвращение Москвы в «зерновую сделку».
Секретное письмо Гутерриша не осталось лишь предположением немецкого медиа-гиганта Bild, поскольку МИД России также опубликовал содержание письма Гутерриша в пресс-релизе. Вкратце предложения сводились к следующему: возвращение Россельхозбанка в банковскую систему SWIFT, создание страховой платформы; освобождение зарубежных активов российских производителей удобрений и доступ российских судов в европейские порты.
Именно «зерновая сделка» при посредничестве и по инициативе того же Гутерриша спас ООН от превращения в полный гротеск, когда на Украине началась полномасштабная война. Видимо, генеральный секретарь ООН хотел до конца бороться за свое детище. Однако результатом стала окончательная гротескная трансформация ООН. Потому что МИД России в своем пресс-релизе посмеялся над этими предложениями.
Остается только констатировать, что Гутерриш пытался договориться за спиной украинцев. Это именно то, от чего предостерегали восточноевропейцы, пострадавшие от пакта Молотова-Риббентропа, и против чего, собственно, выступали ведущие западные державы, обещавшие, что никаких соглашений с Россией по поводу украинцев заключаться не будет.
Но только не ООН. Помимо принципа равенства государств, Устав ООН говорит о дружбе и добрососедстве между государствами. О необходимости разрешать споры путем диалога. Ни один из этих принципов не применим к войне на Украине.