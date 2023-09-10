Ратас: если будет продолжена политика реформистов, наше общество ждет рост неравенства

«Однако Кая Каллас продолжает держаться за свое кресло, забыв про заботу о государстве. Эстонию ожидает долгосрочный экономический спад. Все важные отрасли производства находятся в упадке. По мнению экспертов, быстрого восстановления экономики не предвидится», - сказал Ратас.

Занимавший с 2016 по 2021 год пост премьер-министра Ратас напомнил, что после кратковременного спада в пандемию коронавируса экономика Эстонии восстановилась быстрее, чем экономики других европейских стран. Сегодня же экономический спад в Эстонии самый большой. И что делает Партия реформ? Она повышает налог с оборота и подоходный налог, чтобы найти деньги на оплату обещанной ею налоговой реформы. Благодаря этой реформе доходы тех, кто зарабатывает наиболее высокую зарплату, вырастут на 100 евро в месяц, а получающих равную медианной зарплату - на шесть центов в месяц», - подчеркнул Ратас.