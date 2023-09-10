Еврокомиссия: россиянам запрещен въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ

«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», - говорится в документе.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, используемая при этом, не имеют значения.

Кроме того, согласно разъяснениям Еврокомиссии, россиянам запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России в страны ЕС запрещен. По словам специалиста по санкциям Юрия Шумилова, европейские таможенные службы могут не пропустить в том числе ноутбуки, смартфоны, косметику, чемоданы, изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни.