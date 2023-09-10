Айвар Рийсалу: ситуация в Центристской партии настолько радиоактивна, что мира здесь не будет

Пока большинство делегатов съезда Центристской партии сидели в зале и слушали выступление уходящего лидера партии Юри Ратаса, в кафе шла дискуссия о том, кто может стать лидером партии и что дальше ждет центристов.

Айвар Рийсалу сказал, что независимо от того, кто станет лидером партии - Танель Кийк или Михаил Кылварт, мира все равно не будет. «Мы тратим двух очень хороших людей на решение этой радиоактивной проблемы: одного, который является активным политическим деятелем сегодня, и другого, который станет таким в будущем».

Он пояснил, что решением проблем внутри партии мог бы заняться и трудолюбивый член партии, такой как Яак Ааб, Лаури Лаатс или даже он сам.

«Сегодня я больше всего боюсь, что кто бы ни победил, мира не будет, распри зашли слишком далеко».

Тийт Терик, напротив, считает, что мир в партии еще может наступить. «Я очень надеюсь, что будет мир, потому что, если посмотреть на весь период внутренних выборов, который был очень долгим, то и мои однопартийцы в Нымме, и члены Центристской партии из других регионов довольно часто говорили мне, что они немного устали от этой ситуации. Они с большим уважением относятся к обоим кандидатам и прямо говорят, что эти люди должны работать в тандеме и делать это вместе. Вместе можно двигаться дальше». По словам Терика, эта неразбериха длится уже долгое время, партия устала от нее и хотела бы заняться повседневными делами.