Айвар Рийсалу: ситуация в Центристской партии настолько радиоактивна, что мира здесь не будет

По мнению члена Центристской партии Айвара Рийсалу, ситуация в партии настолько радиоактивна, что даже после избрания нового лидера партии мира, скорее всего, не будет. Однако, по мнению Тийта Терика, мир необходим, поскольку все устали от постоянной предвыборной ситуации.
Пока большинство делегатов съезда Центристской партии сидели в зале и слушали выступление уходящего лидера партии Юри Ратаса, в кафе шла дискуссия о том, кто может стать лидером партии и что дальше ждет центристов.
Айвар Рийсалу сказал, что независимо от того, кто станет лидером партии - Танель Кийк или Михаил Кылварт, мира все равно не будет. «Мы тратим двух очень хороших людей на решение этой радиоактивной проблемы: одного, который является активным политическим деятелем сегодня, и другого, который станет таким в будущем».
Он пояснил, что решением проблем внутри партии мог бы заняться и трудолюбивый член партии, такой как Яак Ааб, Лаури Лаатс или даже он сам.
«Сегодня я больше всего боюсь, что кто бы ни победил, мира не будет, распри зашли слишком далеко».
Тийт Терик, напротив, считает, что мир в партии еще может наступить. «Я очень надеюсь, что будет мир, потому что, если посмотреть на весь период внутренних выборов, который был очень долгим, то и мои однопартийцы в Нымме, и члены Центристской партии из других регионов довольно часто говорили мне, что они немного устали от этой ситуации. Они с большим уважением относятся к обоим кандидатам и прямо говорят, что эти люди должны работать в тандеме и делать это вместе. Вместе можно двигаться дальше». По словам Терика, эта неразбериха длится уже долгое время, партия устала от нее и хотела бы заняться повседневными делами.
По мнению Таави Ааса, обретет ли партия мир или нет, будет зависеть от действий нового лидера. Отвечая на вопрос о том, кто может стать новым лидером Центристской партии, Аас сказал, что в настоящее время поддержка выглядит половинчатой, и предсказать результат довольно сложно.