Танель Кийк: в сложные времена Центристская партия особенно нужна в правительстве

«Именно поэтому я считаю важным, чтобы мы были серьезной альтернативой нынешнему правительству правых партий. Сможем ли мы, будучи в оппозиции, помешать политике Партии реформ или изменить ее? К сожалению, нет. В сложные времена Центристская партия не должна уходить от ответственности быть в правительстве, потому что иначе нашу страну поведут в совершенно неверном направлении. Поэтому именно в сложные времена Центристская партия особенно нужна в правительстве», - сказал Кийк.

«Я считаю, что правительство Каи Каллас практически всё делает неправильно, и это не громкий лозунг. Налоговая реформа, которая на пользу лишь наиболее обеспеченным, повышение налога с оборота в условиях быстрого роста цен и экономического спада, а также урезание семейных пособий во время рекордного за последние десятилетия демографического кризиса. Вдобавок ко всему еще и автомобильный налог, который больнее всего ударит по жителям сельской местности и семьям, для которых автомобиль - это жизненная необходимость», - пояснил Кийк.

По словам Танеля Кийка, решения правительства увеличивают социальное неравенство, так как сильнее всего бьют по людям с низкими и средними доходами, семьям и жителям сельских регионов.

«Своими действиями правительство усугубляет экономический кризис, при этом положение людей и предприятий становится хуже. Как бывшему министру здоровья и труда мне грустно смотреть, насколько быстро забыты уроки кризиса здравоохранения. Вместо повышения доступности медицинской помощи ситуация становиться все хуже, вместо системы здравоохранения, основанной на принципе солидарности, говорят о частном медицинском страховании. На деле это означает более быстрый доступу к услугам здравоохранения для богатых и еще более длинные очередям для всех остальных», - пояснил Кийк.