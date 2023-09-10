Политологи: даже после съезда напряженность внутри Центристской партии сохранится

Политологи считают, что трудно предсказать, кто станет новым председателем Центристской партии - Танель Кийк или Михаил Кылварт, поскольку они идут ноздря в ноздрю. Скорее всего, напряженность в партии сохранится и после избрания нового лидера.
Политолог Мартин Мёльдер заявил, что не осмелился бы ничего предсказывать, а просто подождал бы и посмотрел, что произойдет.
Политолог Тынис Лехт также признает, что картина неоднозначна и поэтому трудно прогнозируема. По его мнению, Михаилу Кылварту предсказывают успех, но ни у одного из кандидатов нет явного перевеса. Он отметил, что на поддержку Кылварта может повлиять и скандал с лагерем, который разразился на этой неделе. Лехт отметил, что в регионах поддержка того или иного кандидата также делится пополам, а есть и регионы, где поддерживают обоих кандидатов. Он уточнил, что в то же время из этого пока ничего нельзя вычитать, поскольку все делегаты могут сделать свой выбор в ходе тайного голосования. «Хотя региональные правления играют важную роль в выборе кандидатов, не следует полагать, что все делегаты поддержат кандидата, который нравится региональному правлению».
По мнению Мёльдера, противоречия внутри Центристской партии вряд ли будут разрешены после избрания нового лидера. «Я не могу себе представить, каким может быть механизм примирения членов Центристской партии после съезда, особенно если кандидаты получат схожее число голосов и в руководстве партии сохранится равенство сторон», - сказал Мёльдер, добавив, что в этом случае существует риск продолжения конфликта. Он добавил, что задача лидера партии состоит в том, чтобы примирить стороны.
Мёльдер считает, что хуже всего было бы, если бы некоторые откололись от партии или ушли из нее, потому что они считают, что при новом лидере им больше нет места. Возможно в отдаленном будущем это поможет снять противоречия, и тогда партию можно будет восстановить с несколько более низкого уровня, но в краткосрочной перспективе это будет очень вредно для партии.
Лехт также считает, что после избрания нового лидера напряженность в партии сохранится. «Можно ожидать периода застоя, когда сторонники противоположного крыла будут наблюдать за тем, что происходит». Он пояснил, что в зависимости от того, насколько масштабными будут изменения и какие кадровые решения будут приняты, может произойти и серьезный откат или уход некоторых руководящих фигур.
Лехт считает, что победа Кылварта может спровоцировать больший рост недовольства внутри партии. При этом он добавил, что это во многом будет зависеть от того, какую линию займет Кылварт в случае победы и какие изменения он произведет. «Если победит Кийк, я бы ожидал сохранения статус-кво. Однако конфронтация не исчезнет, и все это может повториться на следующих выборах председателя».
Лехт отметил, что под крылом Кылварта не очень рационально начинать создавать отдельную русскоязычную партию, так как Кылварт сохранит центр власти в Таллинне, и благодаря этому в случае победы Кийка среди сторонников Кылварта может быть меньше громких уходов из партии.