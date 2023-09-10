Политологи: даже после съезда напряженность внутри Центристской партии сохранится

Политолог Мартин Мёльдер заявил, что не осмелился бы ничего предсказывать, а просто подождал бы и посмотрел, что произойдет.

Политолог Тынис Лехт также признает, что картина неоднозначна и поэтому трудно прогнозируема. По его мнению, Михаилу Кылварту предсказывают успех, но ни у одного из кандидатов нет явного перевеса. Он отметил, что на поддержку Кылварта может повлиять и скандал с лагерем, который разразился на этой неделе. Лехт отметил, что в регионах поддержка того или иного кандидата также делится пополам, а есть и регионы, где поддерживают обоих кандидатов. Он уточнил, что в то же время из этого пока ничего нельзя вычитать, поскольку все делегаты могут сделать свой выбор в ходе тайного голосования. «Хотя региональные правления играют важную роль в выборе кандидатов, не следует полагать, что все делегаты поддержат кандидата, который нравится региональному правлению».

По мнению Мёльдера, противоречия внутри Центристской партии вряд ли будут разрешены после избрания нового лидера. «Я не могу себе представить, каким может быть механизм примирения членов Центристской партии после съезда, особенно если кандидаты получат схожее число голосов и в руководстве партии сохранится равенство сторон», - сказал Мёльдер, добавив, что в этом случае существует риск продолжения конфликта. Он добавил, что задача лидера партии состоит в том, чтобы примирить стороны.