Вот это цифра! Такова доля России в торговле Евросоюза

Через месяц после российского вторжения в Украину, в марте прошлого года, дефицит торгового баланса ЕС с Россией составлял 18,5 млрд евро, прежде всего из-за высоких цен на энергоносители. К июню 2023 года он упал до 400 млн евро и четвертый месяц подряд составлял менее миллиарда евро, сообщает Eurostat.

Во втором квартале этого года дефицит товарообмена ЕС и России составлял 1,6 млрд евро, во много раз меньше, чем во втором квартале 2022 года, когда он превышал 45 млрд евро. Снижение дефицита было во многом обусловлено снижением импорта энергоносителей - дефицит энерготорговли за год сократился с 40,4 млрд до 5,7 млрд евро.