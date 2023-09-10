Электричество подорожает более чем в два раза

Самой высокой - 468,82 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в понедельник вечером с 20 часов до 21 часа, а самой низкой - днем с 16 до 17 часов, когда она упадет до 92,53 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия будет стоить в понедельник чуть больше, чем в Эстонии - 190,83 евро за мегаватт-час - это будет самой высокой ценой в системе Nord Pool в этот день. В Финляндии цена электроэнергии будет заметно ниже, чем в Эстонии - 108,02 евро за мегаватт-час.

В августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 94,38 евро за мегаватт-час, что на 73,9 процента ниже, чем в августе 2022 года, когда средняя месячная цена составила 361,35 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем средняя биржевая цена в августе выросла на 18,6 процента.