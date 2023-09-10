Туристический сезон не закончился: Таллинн посетят еще два круизных лайнера

На предстоящей неделе Эстонию посетят два круизных судна - оба придут в таллиннский порт Ванасадам во вторник.
Утром в Ванасадам прибудет идущий под мальтийским флагом 316-метровый Mein Schiff 1, совершающий недельный круиз с началом и концом в Ростоке. Прибывший с Готланда лайнер незадолго до полуночи возьмет курс на Хельсинки. В этом сезоне Mein Schiff 1 Эстонию больше не посетит, а в сентябре совершит еще несколько рейсов в Польшу, Данию и Норвегию и в октябре отправится в столицу Гран-Канарии Лас-Пальмас, откуда будет до апреля возить туристов в круизы по Макаронезии. В Эстонию Mein Schiff 1 вновь придет весной, 25 мая.
В полдень в Ванасадам прибудет идущий под багамским флагом 213-метровый Silver Dawn, совершающий двухнедельный круиз с началом и концом в Копенгагене. Октябрь лайнер проведет преимущественно в норвежских водах, ноябрь в Португалии, Марокко и Испании, а в декабре после посещения Канарских островов - страны Карибского моря. Эстонию Silver Dawn вновь посетит следующим летом, 15 июля.
Оба лайнера, Silver Dawn и Mein Schiff 1, ненадолго встретятся 30 ноября в круизном порту Санта-Крус на острове Пальма, расположенном на западе Канарского архипелага.