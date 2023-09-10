Туристический сезон не закончился: Таллинн посетят еще два круизных лайнера

Утром в Ванасадам прибудет идущий под мальтийским флагом 316-метровый Mein Schiff 1, совершающий недельный круиз с началом и концом в Ростоке. Прибывший с Готланда лайнер незадолго до полуночи возьмет курс на Хельсинки. В этом сезоне Mein Schiff 1 Эстонию больше не посетит, а в сентябре совершит еще несколько рейсов в Польшу, Данию и Норвегию и в октябре отправится в столицу Гран-Канарии Лас-Пальмас, откуда будет до апреля возить туристов в круизы по Макаронезии. В Эстонию Mein Schiff 1 вновь придет весной, 25 мая.