Сегодня в Пайде по результатам внеочередного съезда Центристской партии председателем был избран Михаил Кылварт.
Съезд принял решение: новым председателем Центристской партии стал Михаил Кылварт
Кылварту удалось набрать 543 голосов. Его конкурент Танель Кийк набрал 489 голосов. 14 бюллетеней оказались недействительными.
Ранее также были обнародованы результаты голосования руководства Центристской партии.
В состав правления избраны Юри Ратас, Яак Ааб, Лаури Лаатс, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Владимир Свет, Яна Тоом, Яан Тоотс, Андрей Коробейник, Марика Туус-Лаул, Яанус Карилайд, Мария Юферева-Скуратовски, Андре Ханимяги и Михкель Ундрест.
Председателем суда чести избран Калле Кландорф. В состав ревизионной комиссии избраны Андрес Яадла, Калле Йыкс, Андрес Кальвик, Андрес Коллист, Эви Паасмяэ, Реэт Рей и Эха Вырк.
В начале июля по приглашению Ратаса правление, парламентская фракция, правление округов и члены совета уполномоченных Центристской партии собрались на внеочередное собрание. Вскоре после собрания было объявлено, что Ратас предложил созвать внеочередной съезд и подтвердил, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии.
Ратас, покидающий пост председателя партии, на пресс-конференции заявил, что он пытался примирить стороны внутри партии после прошедшего 15 апреля совета уполномоченных партии, когда было принято единогласное решение не проводить внеочередной съезд, но безрезультатно. «Я вижу, что внутри партии нет рабочей, доверительной атмосферы», - сказал Ратас.