Репортаж ⟩ Блошиному рынку в Таллинне - быть!

10 сентября, в День дедушек и бабушек, на Центральном рынке шумела блошка, она же барахолка, она же - ретро-ярмарка.

Вчера на столичном Центральном рынке уже во второй раз в этом году работал блошиный рынок, который в рекламе на русском языке интеллигентно назвали ретро-ярмаркой. К сожалению, в Таллинне постоянного блошиного рынка пока нет. А ведь это шумное, разноязыкое торжище - достопримечательность каждой европейской столицы. А чем мы хуже?