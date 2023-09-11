Репортаж ⟩ Блошиному рынку в Таллинне - быть!

Вчера на столичном Центральном рынке уже во второй раз в этом году работал блошиный рынок, который в рекламе на русском языке интеллигентно назвали ретро-ярмаркой. К сожалению, в Таллинне постоянного блошиного рынка пока нет. А ведь это шумное, разноязыкое торжище - достопримечательность каждой европейской столицы. А чем мы хуже?
Когда-то, уже ой как давно, что-то, отдаленно похожее на «блошку» с небольшим криминальным оттенком, располагалось на задах у старого рынка за Балтийским вокзалом. На новом привокзальном рынке место секонд-хенду отведено на втором этаже, но там все чинно-благородно и на блошиный рынок совсем не похоже.