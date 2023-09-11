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Репортаж ⟩ Блошиному рынку в Таллинне - быть!

Вера Копти Денис Антонов
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10 сентября, в День дедушек и бабушек, на Центральном рынке шумела блошка, она же барахолка, она же - ретро-ярмарка.
10 сентября, в День дедушек и бабушек, на Центральном рынке шумела блошка, она же барахолка, она же - ретро-ярмарка. Фото: Денис Антонов.

Вчера на столичном Центральном рынке уже во второй раз в этом году работал блошиный рынок, который в рекламе на русском языке интеллигентно назвали ретро-ярмаркой. К сожалению, в Таллинне постоянного блошиного рынка пока нет. А ведь это шумное, разноязыкое торжище - достопримечательность каждой европейской столицы. А чем мы хуже?

Когда-то, уже ой как давно, что-то, отдаленно похожее на «блошку» с небольшим криминальным оттенком, располагалось на задах у старого рынка за Балтийским вокзалом. На новом привокзальном рынке место секонд-хенду отведено на втором этаже, но там все чинно-благородно и на блошиный рынок совсем не похоже.

Наконец, после успешного старта в июне, в это воскресенье, 10 сентября, в День бабушек и дедушек, на Центральном рынке уже во второй раз появились торговцы всякой старой всячиной. Мероприятие в рекламе на русском языке почему-то назвали ретро-ярмаркой.

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