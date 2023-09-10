ВИДЕО ⟩ Прямо посреди спального района: пьяный житель Эстонии спилил дерево

Житель многоквартирного дома по адресу Нылваку, 15, расположенного в непосредственной близости от места происшествия, рассказал, что вчера вечером в 21:30 он вышел покурить на балкон и услышал шум мотора. «Я подумал, не начал ли кто-то стричь кусты. И тут я понял, что кто-то пилит дерево бензопилой», - рассказал житель.

Увидев, что человек, закончивший пилить, направляется к жилому дому, очевидец также решил выйти на улицу, чтобы разобраться. «Во дворе я действительно увидел пьяного мужчину, который просто разгуливал. Я не смог понять, с какой целью он это делает», - рассказал житель дома.