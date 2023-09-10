Новая украинская дальнобойная ракета. Что известно об этом оружии и несет ли оно угрозу для Москвы?

Это означает, что такая ракета может самостоятельно найти, просканировать и зафиксировать цель на основе предварительно загруженных данных.

Но при использовании противокорабельных ракет по сухопутным целям есть существенный нюанс. Они могут поражать только мишени неподалеку от береговой линии, поскольку большую часть пути ракета летит над поверхностью моря.

Это обстоятельство указывает на то, что «новое 700-километровое украинское оружие» фактически может использоваться только на объектах, расположенных на побережье Черного моря, и не представляет опасности для Москвы (расстояние от украинской границы до столицы РФ составляет примерно 420 км).

Чтобы ракета могла лететь над сушей, на ней должна быть установлена система огибания рельефа местности и повышенная стойкость к средствам РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Например, система DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator), установленная на современных крылатых ракетах, во время полета сканирует поверхность под собой и сравнивает ее с эталонным изображением, привязанным к конкретным координатам.

Поэтому даже если спутниковая связь с ракетой исчезнет или будет заглушена противником, она сможет и дальше идти по маршруту к цели, анализируя территорию и сравнивая ее с необходимым образцом.

Есть ли у Украины технологии для производства современных ракет?