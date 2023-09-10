ФОТО ⟩ Землетрясение в Марокко: погибли не менее 2000 человек, поиски выживших продолжаются

По последним данным, наибольшее число погибших в результате землетрясения в Марокко зарегистрировано в провинции Аль-Хауз, где находился эпицентр.

К настоящему времени в этой провинции насчитали почти 1300 погибших, а в провинции Тарудант - более 450.

Всего в результате землетрясения, уничтожившего целые деревни в сельской местности, погибло не менее 2 012 человек, 2 059 получили ранения, 1400 из них находятся в критическом состоянии.

Толчок магнитудой 6,8 произошел вечером 8 сентября на юге Марокко. Через 19 минут последовал еще один - магнитудой 4,9.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине - 18,5 км.

Эпицентр находился в малонаселенном районе Атласских гор, в 71 км к юго-западу от Марракеша, крупного туристического центра. Однако толчки ощущались также в столице страны Рабате, расположенном примерно в 350 км, а также в Касабланке, Агадире и Эс-Сувейре.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в Марракеше и его окрестностях в результате землетрясения пострадали более 300 тыс. человек.

Солдаты несут тело Фото: EPA

Многие жертвы, как предполагается, находились в отдаленных районах: уже подтверждены погибшие в провинциях и муниципалитетах Марракеш, Эль-Хауз, Уарзазат, Азилаль, Шишауа и Тарудант.

Кроме того, есть опасения, что под завалами остаются люди: в частности, одна семья находится под обломками своего дома в городе Аль-Хауз, расположенном недалеко от эпицентра.