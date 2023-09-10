Глава «Ээсти 200»: Кылварту нет места в правительстве Эстонии

«Избрание Михаила Кылварта лидером Центристской партии однозначно означает возврат к наследию Эдгара Сависаара. Борьба за контроль над Центристской партией уже привела к внутреннему расколу», - заявил Хуссар.

«Сегодняшние выборы однозначно определят электоральную карту Центристской партии, а вместе с ней и ее внутриполитическую судьбу на обозримое будущее. Ясно, что Кылварту нет места в правительстве республики, ясно, что он никогда не станет главой правительства. Такая ситуация означает возврат к эпохе политической изоляции Центристской партии при Сависааре», - добавил председатель «Ээсти 200».

«Новый лидер также не является объединителем партии, он является выразителем интересов одной группы, что он продемонстрировал сегодня, выступая перед своей партией и общественностью на русском языке. Кроме того, мы, безусловно, увидим уход целого ряда давних политиков, а Центристская партия однозначно превратится в крупную консервативную русскоязычную муниципальную партию. Очевидно, что первая большая цель Кылварта - удержать Таллинн в своих руках, установка на то, что государство должно заниматься своими делами, а мы владеем городом, никуда не денется», - сказал он.

«Приход Кылварта к власти придаст «Ээсти 200» импульс для еще более сильной борьбы за образование на эстонском языке и единую эстонскую школу. Несмотря на то, что съезд состоялся и был избран новый председатель, это означает потерю надежды и возвращение Центристской партии в глубокое прошлое. Состав нового руководства Центристской партии, в котором Кылварт имеет убедительное большинство, также полностью убеждает в этом», - заключил Хуссар.